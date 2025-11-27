Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El SAS incluirá la vacuna del rotavirus a lactantes, la causa «más frecuente» de gastroenteritis infantil

Se trata de una petición que venían «solicitando los padres desde hace tiempo», según ha afirmado Juanma Moreno

EP

Sevilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:04

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, incluirá la vacuna del rotavirus ... para los lactantes, «la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia» y una petición que venían «solicitando los padres desde hace tiempo». Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su intervención en el Debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento autonómico, en la que ha recordado que el SAS ya ha incorporado «gratis» la vacuna contra la meningitis entre los doce meses y los 12 años y la inmunización contra la bronquiolitis, que «ha reducido un 80% la hospitalización de los lactantes».

