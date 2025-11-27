El SAS incluirá la vacuna del rotavirus a lactantes, la causa «más frecuente» de gastroenteritis infantil

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, incluirá la vacuna del rotavirus ... para los lactantes, «la causa más frecuente de gastroenteritis en la infancia» y una petición que venían «solicitando los padres desde hace tiempo». Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su intervención en el Debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento autonómico, en la que ha recordado que el SAS ya ha incorporado «gratis» la vacuna contra la meningitis entre los doce meses y los 12 años y la inmunización contra la bronquiolitis, que «ha reducido un 80% la hospitalización de los lactantes».

«Somos pioneros en vacunar contra la gripe a niños de 6 a 59 meses y la única comunidad que ha ampliado la vacuna del papiloma humano a los varones entre 12 y 18 años», ha apuntado el presidente entre los anuncios realizados en torno a la sanidad pública. Sobre esta materia y en el capítulo de personal, Moreno ha recordado la oferta de empleo en las próximas semanas de 10.289 plazas para el SAS; y sobre infraestructuras, ha apuntado las 100 infraestructuras sanitarias construidas, «algunas de ellas reclamadas desde hace décadas».

«Hemos multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras sanitarias y hemos construido siete hospitales, 25 centros de salud, trece hospitales de día, 19 consultorios, siete áreas de urgencia y 23 centros de Atención Infantil Temprana en estos años; y vamos a seguir con más obras que necesitan los andaluces», ha detallado, en alusión a los hospitales de Málaga, que ya está adjudicado; de Cádiz, de Jaén y de Huelva, cuyas obras se adjudicarán entre fin de año y comienzos del siguiente.

Sobre nuevos tratamientos, Andalucía va a contar con un PET-resonancia y se van a iniciar las obras para incorporar la prontoterapia en la sanidad pública, «una tecnología de radioterapia de muy alta precisión, especialmente indicada en tumores que son muy complejos y también en Pediatría. Se implantarán dos unidades, una en el Hospital Muñoz Cariñanos, de Sevilla, y otra en el Hospital Materno Hospital Infantil de Málaga, con una inversión de más de 33 millones de euros.

«Vamos a incorporar un novedoso tratamiento no invasivo para tumores en el cerebro con campos eléctricos, que no requiere cirugía ni utiliza tampoco radiación, y también vamos a usar una terapia no invasiva que trata el temblor incapacitante sin cirugía, con menos riesgo y, por tanto, con una recuperación mucho más eficaz y mucho más rápida», y que ya está disponible en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y se va a incorporar al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y al Hospital Virgen de las Nieves, en Granada. «El dinero que destinamos a la sanidad sirve, sirve para modernizar tratamientos y para ponerlos al servicio de los casi nueve millones de andaluces que tenemos».

Moreno ha recalcado que «el SAS presta un buen servicio, pero ni la sociedad, ni las enfermedades, ni las terapias son las mismas que cuando se creó el SAS allá por los años ochenta. Hoy, con nuevos tratamientos, nuevos equipos médicos, con una mayor demanda de la población, necesitamos un SAS más moderno, más ágil y con mayor capacidad». Por eso, ha recordado que existe una comisión de expertos que trabaja ya con el Gobierno andaluz en una reforma de la gestión del sistema para «adaptarlo a las necesidades y retos de la Andalucía en la próxima década». «Hay que desarrollar plenamente la digitalización», ha sentenciado, en referencia a la aplicación de la Inteligencia Artificial.

En términos de seguridad, el servicio público debe lograr, en palabras de Juanma Moreno, «una mayor eficiencia», por lo que «hemos tomado la decisión de hacer una profunda remodelación, una profunda reforma en todo el modelo organizativo del SAS para consolidarlo como una herramienta precisa y eficaz para las necesidades de los andaluces del siglo XXI».