El SAS empieza a incorporar a partir de principios de año a 3.000 enfermeros

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, empezará a incorporar a ... partir del próximo 1 de diciembre a más de 3.000 profesionales de Enfermería tanto en plazas de nueva creación como en plazas de contratos eventuales que pasan a ser de larga duración.

Ambos casos corresponden al «impulso a la estabilidad» de la plantilla del SAS, anunciada por el consejero Antonio Sanz. El acuerdo incluye un incremento inicial de la plantilla en 3.893 efectivos de todas las categorías para reforzar y consolidar las plantillas y la atención sanitaria.

Como consecuencia del acuerdo, 1.200 plazas serán para médicos con el objetivo de «reforzar» la asistencia sanitarias.