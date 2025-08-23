El SAS ejecuta casi el 99% de los contratos previstos en su Plan de Verano

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha formalizado ya cerca del 99% de los contratos previstos para este verano, lo que se traduce en la ... materialización de 35.032 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria.

Según la Consejería de Salud y Consumo, destacan por categorías profesionales los contratos de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119% de lo previsto, lo que supone una cobertura de casi un 20% superior a la inicial.

En cuanto a la ejecución del plan en el área de Enfermería se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98% en el conjunto de la comunidad. Asimismo, en el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el 100%, con el refuerzo especialmente de la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

Por provincias, se han superado las previsiones en Almería (102,7 % con 3.838 contrataciones), Cádiz (100,3 % con 5.617) y Sevilla (101,4 %, con 7.490). El resto de provincias se mantiene en niveles próximos al cien por cien: Córdoba (95,4%, con 2.950), Granada (95,5 %, con 4.626), Huelva (96,0 %, con 2.586), Jaén (97,1 %, con 2.520) y Málaga (97,8 %, con 5.406).

Este plan de verano del SAS mantiene en funcionamiento 1.513 centros de Atención Primaria, de los que 392 abren también por la tarde, junto a un total de 11.700 camas, lo que representa un 84 % del total disponible.

El SAS asegura que con este dispositivo planificado para el verano se da respuesta a las sustituciones y refuerzos para estos meses y se confirma «el compromiso» de la sanidad pública andaluza con la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en periodos de mayor complejidad por las vacaciones de sus profesionales.