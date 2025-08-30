El SAS atiende 20.443 nacimientos durante el primer semestre del año

Los centros hospitalarios de la sanidad pública andaluza han atendido un total de 20.443 partos, vaginales (15.314) o cesáreas (5.129), durante el ... primer semestre de este año. Esto supone una media de casi 113 partos al día, que han supuesto una estancia media de tres días.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado a conocer estos datos con motivo del Día Mundial de la Obstetricia, que se celebra este domingo, 31 de agosto, para «poner en valor la labor fundamental de los profesionales que prestan atención a la mujer embarazada y al recién nacido».

Estos nacimientos suponen un descenso del 11,45% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se atendieron 23.086 partos, ha indicado la Junta en un comunicado.

Asimismo, han señalado que estos nacimientos se han atendido respetando, siempre que ha sido posible, el modo en que la mujer desea recibir este tipo de atención sanitaria. Una de las medidas incluidas en el Plan de Parto y Nacimiento de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, han recordado que el Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal del sistema sanitario público andaluz tiene varios objetivos específicos, como la participación de la madre y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad durante el alumbramiento, la promoción de la lactancia materna desde el respeto de la decisión de la mujer, disminuir las intervenciones innecesarias especialmente en el uso de las ecografías, las cesáreas, las episiotomías y el rasurado perineal, promocionar una atención multicultural del embarazo, parto y puerperio y desarrollar medidas que contribuyan a fomentar la participación del hombre en el proceso de crianza.

En concreto, de estos partos, 2.645 han sido en Almería; 2.780 en Cádiz; 1.736 en Córdoba; 2.590 en Granada; 1.350 en Huelva; 1.616 en Jaén; 3.677 en Málaga y 4.049 en Sevilla.

Además, las matronas del SAS han atendido más de 430.000 consultas en este primer semestre, tanto en hospitales como centros de salud o domicilios.

Nuevo proceso asistencial

Por otro lado, han recordado que la Consejería de Salud y Consumo ha publicado recientemente un nuevo Proceso Asistencial que incorpora diversas novedades para mejorar la calidad y la continuidad asistencial, así como para disminuir la variabilidad en la atención clínica durante el embarazo, parto y puerperio.

Este proceso, desarrollado con la participación de numerosos profesionales, contempla aspectos organizativos y científico-técnicos basados en la última evidencia científica y se reafirma como una herramienta de mejora continua, al ordenar los flujos de trabajo, integrar el conocimiento actualizado y mejorar los resultados.

En los últimos años, se ha trabajado para que los procesos asistenciales respondan a las necesidades de profesionales y pacientes e incluyan aspectos valiosos como el uso de las tecnologías y la participación de las personas afectadas a través de asociaciones, de manera que se promueva la humanización y la ética.

Así, han señalado que distintas asociaciones como la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (Asanec), la Asociación de Enfermeras de Hospitales de Andalucía (Asenhoa), la Asociación Andaluza de Pediatras de Atención Primaria (APAP Andalucía), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen Andalucía), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG Andalucía) y la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (Sadeca) han realizado aportaciones al documento.

Este proceso, que actualiza el de 2014, ha añadido nuevas recomendaciones de buenas prácticas, como estrategias para la prevención de la preeclampsia y del parto prematuro, la valoración del riesgo de depresión, la indicación de la vacuna dTpa en gestaciones y el proyecto 'Evaluación y promoción de competencias parentales en el sistema sanitario público andaluz'.

Además, se han revisado recomendaciones para el cribado del retraso de crecimiento intrauterino precoz, directrices para la estratificación del riesgo de trombosis venosa profunda en el embarazo y el puerperio, y recomendaciones para la cronología de las exploraciones ecográficas en el tercer trimestre y la asistencia a las gestantes en las últimas semanas de embarazo.

También se ha actualizado la atención al recién nacido durante los primeros días de vida, con la realización del cribado de hipoacusia y de enfermedades endocrino-metabólicas, preferentemente, antes del alta hospitalaria.

El Proceso Asistencial facilita el trabajo en equipo, define responsabilidades y disminuye la incertidumbre y la variabilidad innecesaria, y repercuta así en la asistencia de calidad para embarazadas y recién nacidos.