El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado este lunes la aprobación en Mesa Sectorial de la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, ... que contempla un total de 10.289 plazas, que refleja una tasa de reposición del 120%, la máxima establecida en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 para los sectores prioritarios.

Del total de plazas incluidas en esta oferta, destacan por volumen las correspondientes a distintas especialidades de Enfermería, con 2.558 plazas, que suponen el 24,8% del total, o las de licenciados sanitarios, más de 1.823, seguidas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) con 1.675, celador con 829 y auxiliar administrativo con 716.

Explica en una nota el SAS que «la oferta refuerza el compromiso de planificación del empleo público en la sanidad andaluza», por cuanto señala que «incorpora 3.735 plazas de nueva creación, ya anunciadas en Consejo de Gobierno, así como la previsión de 2.167 plazas correspondientes a jubilaciones futuras, dentro de la planificación plurianual que viene desarrollando el SAS».

Del total de plazas aprobadas se reservará un 10% para personas con discapacidad: un 7% para discapacidad igual o superior al 33%, un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental.

«Esta nueva Oferta de Empleo Público se suma a las convocatorias anteriores de 2022, 2023 y 2024, lo que permitirá seguir avanzando en el compromiso con la estabilidad laboral», ha continuado argumentando el SAS.

El Servicio Andaluz de Salud ha señalado que desde 2019 se han resuelto procesos de acceso de 58.701 plazas fijas, a las que se añaden las 21.953 en proceso de resolución y ahora estas 10.289 de la nueva oferta.

De esa reunión de la Mesa Sectorial el SAS ha informado también de la aprobación igualmente del desarrollo del nuevo Concurso de Traslados en coordinación con las convocatorias de los decretos de las ofertas de empleo de 2022, 2023 y 2024.

La Administración y las organizaciones sindicales trabajarán en Mesas Técnicas para cerrar la oferta completa de categorías y especialidades antes de febrero de 2026, lo que permitirá que las primeras convocatorias puedan publicarse antes de que finalice este año.

El SAS presume de que «avanza en una política de empleo público planificada, previsible y sostenible, que asegura la cobertura de plazas estructurales y la consolidación de los profesionales en la sanidad pública andaluza».