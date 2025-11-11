Antonio Sanz pide a Amama todos los datos y casos de los fallos en los cribados para responder en 24 horas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido hoy a las asociación andaluza de mujeres con cáncer ( ... Amama) todos los datos y casos que tiene registrados sobre lo fallos en el cribado del cáncer de mama y que no coinciden con las cifras de la Junta.

Sanz mostró su preocupación «extrema» por que esta asociación tenga datos que no le llegan a la Junta tres semanas después y se comprometió a estudiar todos los casos «para dar una respuesta para cada uno de ellos en 24 horas», reiterando la «mano tendida» del Gobierno andaluz con esta entidad.

«Más voluntad de diálogo no puedo mostrar y hemos dado todas las facilidades y, pese a todo, seguimos sin tener los datos y eso nos preocupa», esgrimió el responsable de la sanidad andaluza.

«Quiero saber por qué no nos pasan lo datos y hay algo que ocultar», sostuvo Sanz, que solicitó que «se dejen de soltar datos que luego no nos llegan porque entonces lo que estamos es confundiendo y generando una desconfianza sobre un sistema santiario que salva vidas».

El consejero de Sanidad reaccionaba de esta forma a los últimos datos ofrecidos por Amama que apuntan a que ya son más de 200 los casos estudiados de mujeres que han desarrollado cáncer por los fallos del cribado, casos que siguen llegando y que rondarían ya los 4.000. La asociación también informó hoy de la presentación de 25 reclamaciones patrimoniales por los citados esos fallos y sus consecuencias en las mujeres afectadas.