Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz. E.P.

Antonio Sanz pide a Amama todos los datos y casos de los fallos en los cribados para responder en 24 horas

  ·

El consejero de Sanidad muestra su preocupación por que la asociación no le traslade la información y le solicita no generar «confusión y desconfianza» en el sistema sanitario

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:02

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido hoy a las asociación andaluza de mujeres con cáncer ( ... Amama) todos los datos y casos que tiene registrados sobre lo fallos en el cribado del cáncer de mama y que no coinciden con las cifras de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  2. 2 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  5. 5 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  6. 6 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  7. 7

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  8. 8

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  9. 9 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  10. 10 Arrestan a un vecino de Gaucín por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en Alpandeire

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antonio Sanz pide a Amama todos los datos y casos de los fallos en los cribados para responder en 24 horas

Antonio Sanz pide a Amama todos los datos y casos de los fallos en los cribados para responder en 24 horas