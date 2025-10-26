Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sanz, durante la entrevista que concedió a este periódico.

Antonio Sanz, durante la entrevista que concedió a este periódico. Víctor Rodríguez
Antonio Sanz: «Las obras del tercer hospital de Málaga comenzarán en 2026»

Adelanta que en pocos días se concretará la adjudicación de la obra

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:15

Comenta

– ¿Las obras del tercer hospital van a empezar en 2026?

-Evidentemente sí. Es un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía que ... ya se puede garantizar que se está cumpliendo. El hecho definitivo que marca ya el inicio de las obras es la adjudicación de la obra. Dentro de pocos días, y digo pocos días, culminaremos el proceso de adjudicación definitiva. En el plazo más breve posible, seguramente en torno de los inicios del año 26. El compromiso del presidente con el tercer hospital de Málaga ya es una garantía y una seguridad de que se cumple. Las obras van a empezar en los próximos meses.

