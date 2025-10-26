Antonio Sanz: «Las obras del tercer hospital de Málaga comenzarán en 2026»

– ¿Las obras del tercer hospital van a empezar en 2026?

-Evidentemente sí. Es un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía que ... ya se puede garantizar que se está cumpliendo. El hecho definitivo que marca ya el inicio de las obras es la adjudicación de la obra. Dentro de pocos días, y digo pocos días, culminaremos el proceso de adjudicación definitiva. En el plazo más breve posible, seguramente en torno de los inicios del año 26. El compromiso del presidente con el tercer hospital de Málaga ya es una garantía y una seguridad de que se cumple. Las obras van a empezar en los próximos meses.

-¿El nuevo hospital va a ser independiente o va a estar integrado en la actual Regional?

-Pues el nuevo hospital es una apuesta decidida para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Esto nos va a permitir ampliar el número de camas de quirófanos y de consulta, lo que no cabe duda que entonces repercute en una mayor capacidad de atención y también en reducción de tiempo de espera importante. Va a ser un hospital altamente resolutivo y especializado, equipado con tecnología de ultimísima generación y unidades de altísima complejidad. Estamos hablando de un centro que va a contar con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. En las urgencias va a tener 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 158 salas para la especialidad y 38 para enfermería. Y por tanto no cabe duda que estamos hablando de una infraestructura que va a suponer un salto sin precedentes en la atención sanitaria para los malagueños.