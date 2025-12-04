Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sanz critica a la ministra de Sanidad por el daño de la huelga de médicos

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, por el « ... daño que pueda provocar» al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la próxima huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra el Estatuto Marco.

