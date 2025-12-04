Sanz critica a la ministra de Sanidad por el daño de la huelga de médicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, por el « ... daño que pueda provocar» al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la próxima huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) contra el Estatuto Marco.

Antonio Sanz censuró, en su intervención ayer en el Parlamento, a la ministra por la «falta de soluciones por su nefasta gestión», por lo que le instó a «escuchar a los profesionales y abrir una negociación real para evitar que la convocatoria de huelga que repercutirá en la atención sanitaria que reciben los andaluces».

Según el consejero, «se trata de un conflicto de ámbito estatal que nace en el Ministerio, no en las comunidades autónomas, y que exige responsabilidad, escucha y soluciones reales y la situación actual es fruto de la dejación de la ministra».

La huelga, convocada por los sindicatos médicos entre el 9 y el 12 de diciembre, «responde al malestar de los profesionales frente a la inacción del Gobierno central y de la ministra de Sanidad, que busca la confrontación en temas que no son de su competencia en lugar dar soluciones a los problemas de la sanidad pública de España», según el consejero, que reprochó también la falta de participación de las comunidades autónoma.