El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz. E.P.

Sanz apoya a las mujeres con cáncer y tiende la mano a las asociaciones

El consejero de Sanidad ofrece un diálogo «claro, sincero y humilde»

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:24

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tendido la mano este domingo a las asociaciones que trabajan ... contra el cáncer de mama para abrir un «diálogo claro, sincero y humilde» tras la crisis por los fallos detectados en el programa del cribado.

