Ruiz denuncia que es «insostenible» la atención de los menores inmigrantes 1.257 extranjeros no acompañados llegaron en el primer cuatrimestre, un 60% más que el año anterior, informa la consejera de Igualdad y Políticas Sociales MARÍA DOLORES TORTOSA SEVILLA. Sábado, 22 junio 2019, 00:17

Un total de 1.257 menores extranjeros no acompañados (MENA) han llegado a Andalucía entre enero y abril, un 60% más que el año anterior, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 781. Estos datos fueron aportados por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, en su comparecencia en la Comisión de Infancia del Parlamento andaluz, de nueva creación. Ruiz aprovechó el foro para denunciar que es «insostenible» la atención de tantos menores y emplazó a la Comisión Europea y al Gobierno español a «mojarse» para la resolución del problema.

Ruiz se ha topado con la misma dificultad que sus antecesoras socialistas en el cargo. La ley obliga a las comunidades autónomas a hacerse cargo de los menores en situación de desamparo, que es en la que se hallan los chiquillos magrebíes o subsaharianos que cruzan el Estrecho y alcanzan las costas andaluzas en pateras u otras embarcaciones. El problema surge no solo por falta de financiación, sino también por la escasa capacidad de que disponen los centros de menores andaluces para alojarlos. Ruiz, que ha calificado de «carga» para la Junta la atención de los menas y de «compleja» la situación, ha explicado las constantes convocatorias de plazas concertadas con recursos de la Junta.

EN SU CONTEXTO menores extranjeros no acompañados (MENA) llegaron a Andalucía en el primer cuatrimestre de este año, un 60% más que en 2018 El pasado año se contabilizaron 7.907 menas que alguna vez pasaron por la red de centros o estuvieron con familias de acogida en Andalucía, la mayor cifra registrada. Este pasado año cerró con 3.488 menores extranjeros bajo la tutela de la Junta, bien en centros o en familias de acogida.

La labor de la tutela autonómica no queda en darles alojamiento, comida y formación. También implica la puesta en marcha de programas de reinserción laboral.

La consejera de Igualdad recordó la última convocatoria con 1.209 nuevas plazas, de las que para la atención urgente de los menores cuando llegan en pateras se dedican 180 nuevas plazas; otras 201 son destinadas al programa de acogida; y 828 para el de inserción sociolaboral. Su departamento, informó, realizará un «seguimiento exhaustivo» de las llegadas y ocupación.

Como el anterior ejecutivo, este del bipartito PP-Cs también defiende la devolución de los menores, siempre de acuerdo con sus familiares. El principal problema que se encuentra la Junta es hallar a las familias de los chicos y chicas. No siempre es fácil si no hay colaboración del país de origen. Marruecos, reconoce Ruiz, ha cooperado en este sentido, pero no así otros países subsaharianos. Muchos menores fijan su destino en Europa donde pueden tener familiares y a otros la oportunidad de vivir y trabajar en España es una salida que implica el silencio de sus progenitores para no aceptar su devolución si no tercia la policía del país de origen.

Viaje a Marruecos

Ruiz, recién llegada de un viaje a Marruecos con el presidente Juanma Moreno, reconoció que este ha tratado este asunto con las autoridades del país magrebí. Su departamento apuesta por una política similar a la mantenida con anterioridad, con programas de cooperación en el norte de Marruecos encaminado a la formación de los jóvenes sin recursos. Moreno y Ruiz asistieron en Tánger este pasado miércoles a la entrega de diplomas a 30 profesores de educación infantil. La Junta ayuda, a través de la la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (Aacid), a la construcción de unidades escolares de infantil. Moreno afirmó en el viaje que la Agencia de Cooperación centrará sus programas en la formación educativa en los países.

En el viaje, Moreno insistió en que Europa se implique más con las regiones que como Andalucía y el norte de Marruecos soportan la presión migratoria. Las autoridades magrebíes se quejaron a Moreno de que Bruselas ha mimado con mayor cuantía presupuestaria a Turquía por soportar la migración del Oriente medio que a Marruecos por el flujo subsahariano.

Tras varios años con apenas llegadas, hubo un importante repunte en 2017 de menores inmigrantes con 3.313 menas; una cifra mayor que la del pico de 2004 que alcanzó los 2.500. En 2008, Andalucía llegó a tutelar 7.807 menores extranjeros no acompañados.