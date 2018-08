Rodríguez y Maíllo confirman que la próxima será su última legislatura como diputados SUR Jueves, 16 agosto 2018, 00:09

sevilla. Los coordinadores generales y portavoces parlamentarios de Podemos Andalucía e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, afrontarán la próxima legislatura como la última siendo diputados andaluces, de modo que cada uno habría cumplido dos legislaturas al frente de ambas formaciones políticas en el Parlamento andaluz.

En sendas entrevistas con Europa Press, tanto Rodríguez como Maíllo confirmaron que una vez que concluya la XI en la Cámara autonómica su intención es volver a las aulas, pues ambos son profesores de Secundaria, toda vez que huyen de la profesionalización de la vida política y garantizan que en sus fuerzas políticas hay cantera preparada para sustituirles.

La dirigente del partido morado aseguró que ella va «ligera de equipaje» y que no tiene apego al cargo sino al proyecto, por eso cree que «lo importante es que el equipo funcione bien y que los relevos estén siempre garantizados» y esto, en Podemos, «lo construimos muy bien».

Así, explicó que aunque en virtud del código ético de Podemos podría ampliar su participación en la vida pública cuatro años más, esto es algo que no valora porque cree que no hace falta: «Hay relevo muy maduro dentro de Podemos y que cuanto más se tarda en dar los relevos más imprescindible se vuelve uno y más difícil es proyectar una organización sin uno, parece que alguien es absolutamente imprescindible y eso no son proyectos colectivos de transformación sino personalistas, y la historia no suele cambiarla los proyectos personalistas».

Por su lado, Antonio Maíllo se pronunció en la misma línea afirmando que los periodos en cargos públicos «tienen que tener una fecha» de caducidad, es más, a su juicio, «incluso biológicamente uno tiene que dar lo mejor de sí y no puede estar dándolo 20 años».

Y es que, como apuntó el dirigente de IU, «un político que lleva 20 años en una responsabilidad no está dando ni el 20% de lo que dio los primeros años» y «lo que nos permite dar lo mejor de sí en el presente es sabiendo que deja lo mejor que uno puede y que deja un relevo formidable detrás, y ambas cosas se dan».

Igual que Rodríguez, incidió en que si 'Adelante Andalucía' llega al Gobierno andaluz formará parte del Ejecutivo cuatro años, un plazo en el que las políticas a ese periodo vista «es muy largo» y porque ser parlamentario andaluz durante ocho años «ya está bien».