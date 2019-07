Rescatan en helicóptero a una niña y a una joven SUR GRANADA. Jueves, 25 julio 2019, 00:01

Una chica de once años de edad y una joven de 21 fueron rescatados en helicóptero y trasladadas a un centro hospitalario tras resultar heridas al caer en una zona de rocas en el paraje natural de Junta de los Ríos, en el municipio granadino de Otívar. En un comunicado, Emergencias 112 Andalucía precisó que el centro coordinador atendió a las 13:50 horas un aviso de un particular que solicitaba ayuda para dos chicas que habían sufrido una caída en una zona de piedras cercana al río. Según el alertante, las heridas no podían caminar por las lesiones producidas y precisaban rescate en una zona de difícil acceso.