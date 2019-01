PP y Cs reducirán las delegaciones provinciales del Gobierno andaluz El portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo. :: sur Bendodo confía en una alianza como la del Parlamento de «las fuerzas del cambio» para la investidura de Moreno M. D. T. SEVILLA. Sábado, 5 enero 2019, 00:30

PP y Ciudadanos tienen muy avanzada la negociación sobre la estructura del hipotético gobierno de coalición que ambos formarían, si bien mantienen un férreo hermetismo sobre cómo será y los nombres de los consejeros. Los dos partidos hicieron ver este avance a través de sendos comunicados en los que corroboraban la reducción de consejerías y añadían que también habrá disminución de delegaciones provinciales con el objetivo de «adelgazar» la estructura política de la Junta de Andalucía para hacerla «más eficaz, más ágil y sin costes innecesarios».

El Gobierno de la Junta ha contado esta pasada legislatura con 13 consejerías, entre ellas la vicepresidencia que ocupa Manuel Jiménez Barrios. Con la presidenta en funciones, Susana Díaz, el Consejo de Gobierno lo han compuesto un total de 14 personas.

Según PP y Cs, ambos partidos sopesan que haya entre diez y doce consejerías, repartidas al 50%. Aparte incluyen a la vicepresidencia, que sitúan en un rango de igual al de la presidencia. La dotación de competencias de esa vicepresidencia, que ostentará el portavoz andaluz de Cs, Juan Marín, es uno de los puntos de mayor interés de la negociación. Cs ha reclamado las competencias de Presidencia, pero el PP considera que la consejería política por excelencia debe llevarla el partido del futuro presidente, Juanma Moreno.

Las competencias del vicepresidente son cruciales en la reducción de consejerías. En la actualidad, el vicepresidente es consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Una misma persona aborda dos cargos. Si no es así, con diez consejerías, el número de miembros del futuro Consejo de Gobierno será de doce, dos menos que en la actualidad. Si van a doce consejeros, el número total será el mismo que en la actualidad, 14 componentes, por lo que no habría reducción como tal. Y si van a once consejeros, la reducción sería de solo uno.

Reparto de delegaciones

Lo más complicado del ajuste son las delegaciones provinciales. En primer lugar porque al tratarse de una estructura de iguales, tendrán que dilucidar si mantienen el delegado del Gobierno de la Junta en las ocho provincias y de qué partido; o si habrá cuatro delegados del Gobierno del PP y otros cuatro de Ciudadanos. Los delegados del Gobierno hasta ahora dependen de Presidencia. Luego, cada consejería tiene su propia delegación.

Ya hay un antecedente de reducción de la estructura de gobierno de la Junta, incluidas las delegaciones. Ocurrió con otra coalición de gobierno, la formada por PSOE e IU en 2012. Entonces, se redujeron de trece a once las consejerías y el vicepresidente de la formación izquierdista, Diego Valderas, ocupó una de ellas. También hubo reducción de delegaciones provinciales: Dejó en seis por cada provincia, una para IU.

PP y Cs tenían previsto anunciar la futura estructura el martes día 8, pero este día se ha anunciado el encuentro del PP con Vox para desbloquear la investidura de Juanma Moreno. El portavoz regional del PP-A y miembro de la mesa negociadora técnica, Elías Bendodo, confió ayer en que se reproduzca la alianza que hubo para la constitución del Parlamento «con la idea de que los tres grupos -PP, Cs, con quien ya hay un acuerdo programático, y Vox-podamos votar la candidatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía».

«Estoy convencido de que el Gobierno saldrá fruto del acuerdo de los tres grupos», aseguró en un desayuno navideño con medios de comunicación en Málaga, mostrándose convencido de que este mes de enero «será clave para que se produzca ese cambio para Andalucía», dijo, según informa Europa Press. Bendodo dijo que en ninguna negociación es fácil, porque «todo requiere su proceso, su tiempo y que cada uno posiciones sus intenciones para luego poder confluir».

«Estamos en la fase de que cada uno de los grupos con opciones de configurar una mayoría de cambio pueda plantear sus exigencias, sus reivindicaciones y a partir de ahí podamos confluir», aseveró Bendodo, quien ha asegurado que «hay muchos puntos de unión entre las fuerzas del cambio».