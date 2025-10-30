Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vito Quiles, en el campus malagueño de Teatinos el pasado viernes. Salvador Salas

Los rectores andaluces piden «regulación» de las redes sociales tras las visitas de Vito Quiles a los campus de Málaga, Granada y Sevilla

Reconocen en un comunicado su «preocupación» por los «discursos de odio» originados por esta gira

E. Press

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:32

Las universidades públicas de Andalucía han emitido este jueves un comunicado en el que reconocen que asisten «con preocupación» a los «recientes ataques» a la ... autonomía universitaria, a la libertad de cátedra y contra los gobiernos electos de las instituciones académicas, que «si bien no son nuevos en la historia del país, constituyen una grave amenaza para la convivencia, la democracia y las libertades».

