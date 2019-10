IU reclama que el presupuesto andaluz eleve la inversión pública para crear empleo Toni Valero defiende la necesidad de «medidas anticíclicas» ante una posible recesión y pide a Moreno que haya partidas para contrarestar los aranceles de Trump MATÍAS STUBER Viernes, 11 octubre 2019, 12:59

El PP avanzó este jueves los primeros detalles del nuevo Presupuesto de la Junta para 2020, que el Ejecutivo quiere sacar adelante antes de que finalice el año. El presidente andaluz, Juanma Moreno, hizo el correspondiente anuncio en la sesión de control al Gobierno en la Cámara autonómica. Apenas han pasado 24 horas e IU ya ha replicado al primer boceto que apunta a unas cuentas al alza. Lo ha hecho esta mañana en Málaga, a través de su coordinador regional, Toni Valero, que ha analizado y valorado lo que ha trascendido hasta ahora (las cuentas prevén un aumento del 5,6% con respecto a los de 2919). En primera instancia, Valero ha exigido que las futuras cuentas contemplen una subida notable de la inversión pública para fomentar la creación de empleo y ha apelado a que la Junta ejerza de estímulo ante un posible contexto de desaceleración económica. «Necesitamos una mayor inversión pública para crear y mitigar los efectos de la recesión económica», ha manifestado en la sede de IU en Málaga, antes de participar en el foro de alcaldes, que ha congregado en la capital a los representantes municipales de la formación de izquierdas para poner en común estrategias cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Moreno no quiere que estos Presupuestos le den quebraderos de cabeza y cuenta con que se aprueben sin grandes demoras gracias a los votos de Ciudadanos y Vox, y que puedan entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero. Las partidas concretas se conocerán en la tarde de este viernes. Pero Valero ya ha dejado claro cuales deberían ser las partidas más importantes y su correspondiente distribución: «Necesitamos un cinco por ciento en Educación, un tres por ciento en Dependencia y un siete por ciento en Sanidad», ha detallado.

Valero también ha hecho referencia a las amenazas que se ciernen sobre Andalucía en forma de la mencionada desaceleración económica. Para el coordinador regional de IU, es preciso adoptar desde ya «medidas anticíclicas». «Necesitamos más inversión en infraestructuras y servicios públicos», ha apostillado, además, que no se deben cometer los mismos errores del pasado.

También se ha referido a los aranceles que la administración Trump quiere imponer a varios productos andaluces. Una medida que afectaría, sobre todo, al olivar andaluz. Valero cree que esta circunstancia también se debe tener en cuenta en los futuros Presupuestos, reservando partidas concretas para contarestar el impacto económico que puedan tener estos aranceles para los agricultores andaluces. En este sentido también ha valorado el reciente viaje de Moreno a Bruselas y ha puntualizado que no sirve para sacar pecho si no viene acompañado de medidas concretas. «El presidente ha ido a Bruselas para hacerse la foto, pero no necesitamos fotos, necesitamos medidas concretas», ha sentenciado Valero.