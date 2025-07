Rechazo parlamentario al informe sobre la posible incompatibilidad de Paradela

El Parlamento andaluz rechazó ayer pedir al Gobierno autonómico que emite un informe sobre la posible situación de incompatibilidad del consejero de Industria, Energía y ... Minas, Jorge Paradela, por las retribuciones recibidas ya en su cargo público por parte de su anterior empresa, según había solicitado el PSOE-A a través una Proposición no de Ley (PNL).

Así lo acordó la Comisión parlamentaria de Justicia, Administración Local y Función Pública con los votos negativos del PP-A y la abstención de Vox y con el apoyo del grupo socialista.

El PSOE-A solicitaba un informe de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía sobre el posible conflicto de intereses o causa de incompatibilidad del consejero Jorge Paradela por la retribución escalonada que ha percibido y reflejado en sus declaraciones de la renta tras su salida de la multinacional Heineken, siendo ya integrante del Gobierno andaluz.

El parlamentario socialista Víctor Torres lamentó el rechazo a la propuesta de su grupo y preguntó «qué miedo tienen ustedes a que un funcionario de la Consejería de Justicia y Función Pública emita un informe sobre si hay conflicto de intereses o causa de incompatibilidad».

El diputado del PSOE-A criticó al PP por «dedicarse solo a ocultar este caso que no es más que otro chanchullo del Gobierno de Moreno Bonilla» y denunció que «el Ejecutivo no quiera investigar el acuerdo privado opaco indemnizatorio que Paradela mantiene con su anterior empresa y por el que percibe retribuciones privadas».

Víctor Manuel Torres aseguró que «si la Inspección General de Servicios o el órgano competente dice que no hay caso, no hay caso, pero lo tiene que decir quien es el competente, no el Grupo Popular».

El parlamentario del PP Daniel Castilla afeó a los socialistas su iniciativa que tildó de «torticera» tras asegurar que Paradela dejó de ser apoderado de Heineken hace diez años y lo que están diciendo es «falso».

Según Daniel Castilla, «este es el fin de esta proposición que tiene como fin una sucia maniobra del Partido Socialista, ya que Paradela ha cumplido escrupulosamente la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

El diputado popular explicó que en su intervención que «lo normal en altos ejecutivos es que estos emolumentos se abonen en diferentes años fiscales porque le beneficia a la compañía o le puede beneficiar a él o por las circunstancias que sean que no vienen al caso, pero eso no es incompatible en absoluto con el cargo».

Por último, el diputado de Vox Benito Morillo dijo que «si existen indicios de ilegalidad, que se lleve el caso a la justicia y que se depuren todas las responsabilidades, caiga quien caiga».