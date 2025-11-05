El PSOE-A ve al presidente más preocupado por la mayoría que por las listas de espera

El PSOE-A criticó ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por estar más preocupado por conservar la mayoría absoluta que por los problemas ... reales de la sanidad y las listas de espera. Así lo puso de relieve el portavoz adjunto socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, afirmando que «a Moreno le quita el sueño perder la mayoría absoluta con la que venció en los comicios autonómicos de 2022, mientras que a los andaluces les quita el sueño estar en una lista de espera para tener cita o recibir un diagnóstico en la sanidad andaluza».

A su juicio, «ésa es la realidad y el presidente de la Junta parece que está más preocupado en cambiar la opinión de los andaluces y lo que piensan de él que en resolver el grave problema que está viviendo Andalucía en cuanto a la gestión sanitaria y los padecimientos que sufren los andaluces en el día a día en su relación con la sanidad andaluza». El dirigente socialista reprochó a Moreno que en la presentación de su primer libro el pasado lunes en Sevilla confesara que «le quita el sueño perder la mayoría absoluta» en las próximas elecciones andaluzas previstas para 2026.

Rafael Recio arremetió contra Moreno también por «considerar que decir que la sanidad pública se está privatizando es un bulo, lo que supone tomarle el pelo a los andaluces», sostuvo. A este respecto, argumentó que «a finales del 2024 dos millones de andaluces tenían seguro privado, por lo que hay una fuga de pacientes debido a que el sistema sanitario público andaluz no funciona».