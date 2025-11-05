Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PSOE-A ve al presidente más preocupado por la mayoría que por las listas de espera

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

El PSOE-A criticó ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por estar más preocupado por conservar la mayoría absoluta que por los problemas ... reales de la sanidad y las listas de espera. Así lo puso de relieve el portavoz adjunto socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, afirmando que «a Moreno le quita el sueño perder la mayoría absoluta con la que venció en los comicios autonómicos de 2022, mientras que a los andaluces les quita el sueño estar en una lista de espera para tener cita o recibir un diagnóstico en la sanidad andaluza».

