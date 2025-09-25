El PSOE-A plantea en el Parlamento «blindar» la ratio y la atención a la diversidad en las aulas

El PSOE-A planteará en el Parlamento andaluz una iniciativa destinada a «blindar» la bajada de ratios y la atención a la diversidad en las ... aulas, según anunció ayer su portavoz parlamentaria, María Márquez.

El grupo socialista ha registrado una proposición de ley que está respaldada por la mayoría de la comunidad educativa de Andalucía, en especial por los sindicatos UGT, CC OO, CSIF, Ustea y ANPE, que han realizado aportaciones a esta propuesta socialista.

Además, la dirigente socialistas aseguró que la iniciativa también cuenta con el apoyo de asociaciones de directores de colegios e institutos Asadipre y Adian, así como de padres de alumnos a través de la Codapa, de la Federación de las Escuelas Rurales y de las empresas que representan los servicios complementarios que se prestan en los colegio e institutos.

Según la también vicesecretaria general de los socialistas andaluces, «esta proposición de ley viene a ponerle el apellido de inclusiva a la educación en Andalucía, algo que le falta, sobre todo para garantizar una educación de calidad a los niños con necesidades educativas especiales».

Asimismo, señaló que la propuesta «es toda una declaración de intenciones y un compromiso con toda la comunidad educativa por parte del PSOE-A que defenderá la candidata socialista, María Jesús Montero, si gana la Junta tras las elecciones y la iniciativa es rechazada por el Parlamento».

La dirigente socialista consideró que «la bajada de la natalidad es una oportunidad para bajar la ratio y mejorar y blindar la calidad educativa en los colegios y en los institutos», al mismo tiempo que denunció que «la educación andaluza cuenta, especialmente en Secundaria y Bachillerato, con las medias más altas de ratio del país», por lo que recalcó el valor de esta propuesta para acabar con esta situación.