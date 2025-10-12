El PSOE-A ve el plan de choque del cáncer de mama «plagado de mentiras»

El PSOE-A rechazó ayer el plan de choque del Gobierno de andaluz para dar respuesta a los problemas en el programa de detección precoz ... del cáncer de mama en Andalucía al considerar que está «plagado de mentiras y solo intenta tapar la realidad».

Así lo puso de manifiesto la secretaria de Salud de esta formación, María Ángeles Prieto, que criticó la actitud del presidente andaluz, Juanma Moreno, al que responsabilizó de «la crisis sanitaria más importante que hemos vivido en Andalucía y en todo el país».

María Ángeles Prieto calificó de «inaceptable» que el presidente proponga «un plan que vende humos con un Gobierno que miente reiteradamente cuando nos dicen que son 2.000 mujeres; mienten cuando nos dicen que se circunscribe a un hospital, mienten cuando dicen que es problema de protocolo, y mienten cuando dicen que no derivan a la privada».

La dirigente socialista reprochó a Moreno sus «mentiras, como cuando afirmó no saber nada y que les había sorprendido, ya que las reclamaciones se remontan a 2021 cuando las mujeres de la Asociación Amama comenzaron a denunciar estos retrasos». Asimismo, recordó que existía incluso un informe de la propia Consejería en 2023 donde dicen que hay problemas en el cribado y se recomienda tomar medidas.

Según María Ángeles Prieto, «Moreno miente cuando afirmó en sede parlamentaria que no había listas de espera por procesos oncológicos y se escuda en que el protocolo de 2011 quitó la obligación de informar a las mujeres».