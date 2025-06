El PSOE-A pide a Moreno que clarifique su posición sobre la condonación de deuda

El PSOE-A instó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a clarificar su posición sobre la oferta de condonación de deuda planteada ... por el Gobierno de Pedro Sánchez, según expuso ayer el portavoz de Presidencia del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez.

Los socialistas exigen al Gobierno andaluz que aclare si «ha planteado alegaciones» a la propuesta de condonación de deuda que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas o bien si «rectifica» su postura contraria a dicha iniciativa.

Mario Jiménez afirmó que «si a alguna comunidad autónoma le beneficia la quita de la deuda, es precisamente a Andalucía, que se puede ahorrar 1.500 millones de euros en interese vinculados a la deuda que asumiría el Estado».

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró que «la condonación de la deuda no resuelve el problema ya que Andalucía lo que necesita es una reforma del sistema de financiación».

Según la consejera, «con la condonación no nos llegarían recursos reales para pagar nuestros centros educativos, ni nuestros profesores, ni nuestros hospitales, sino que es más una operación de maquillaje fiscal, una operación de maquillaje del balance y Andalucía realmente no tiene un problema de deuda».

Carolina España señaló que «Andalucía tiene una deuda muy por debajo de la media, tenemos autonomía financiera, solvencia financiera y salimos a mercados, cosa que no pueden hacer todas las comunidades autónomas, con emisiones y emisiones muy exitosas».

Además, la consejera denunció que «a Andalucía cada año le quitan 1.522 millones de euros por un sistema de financiación injusto y lesivo, por lo que no podemos entender que mientras se reforma el sistema, no se cree un fondo transitorio de nivelación que nos compense, no queremos más dinero, queremos igualdad y recibir como la media nacional».