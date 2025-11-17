El PSOE-A pide al Gobierno andaluz que diga la verdad en el juicio por los contratos del SAS

El PSOE-A pidió a los representantes de la Junta de Andalucía que van a declarar como testigos en el juicio de la trama ... de los contratos de emergencia del SAS que «digan la verdad».

Así lo puso de relieve ayer el portavoz de Presidencia del PSOE andaluz, Mario Jiménez, que instó al presidente andaluz, Juanma Moreno, a que «dé instrucciones» para que los representantes del Ejecutivo que van a declarar «cuenten la verdad y toda la verdad» en su comparecencia como testigos ante los tribunales.

El portavoz socialista sostuvo que este proceso judicial obligará a los altos cargos a desvelar «qué hay detrás del proceso de saqueo sistemático que se ha llevado miles de millones de euros de la sanidad pública a las empresas de sanidad privada para cebarlas como grandes beneficiadas por la gestión del PP-A».