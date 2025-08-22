El PSOE-A pide que se investigue al Gobierno andaluz por su «negligencia» en la prevención de incendios

El PSOE-A pidió ayer a la Fiscalía que investigue al Gobierno andaluz del PP-A «por su irresponsabilidad y por su negligencia» a la ... hora de encargarse de las tareas de silvicultura para evitar y prevenir los incendios forestales.

Así lo puso de manifiesto el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, que precisó que desde las filas socialistas «pedimos que investigue por qué se han quedado 350 millones de euros sin invertir en tareas preventivas y que están en el origen del desastre medioambiental que se ha producido en nuestra comunidad autónoma este verano por culpa de los incendios forestales».

El parlamentario socialista criticó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su «irresponsabilidad y frivolidad» a la hora de responder ante estas emergencias en el monte andaluz, criticando que desde el Gobierno regional «se echen balones fuera y se eche la culpa al Gobierno de España de la falta de respuesta frente a los incendios.

Asimismo, acusó al presidente andaluz de «no haber puesto el más mínimo interés, atención ni responsabilidad en un verano terrible como el que se está viviendo en la comunidad, azotada por los incendios forestales y con situaciones verdaderamente preocupantes que han afectado no sólo al patrimonio forestal y la seguridad de los andaluces, sino también al patrimonio artístico esencial de Andalucía y del mundo entero», en referencia al incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El dirigente socialista avanzó también que su grupo parlamentario ha pedido la convocatoria de un Pleno extraordinario en el Parlamento andaluz para que comparezcan diversos consejeros del Ejecutivo andaluz para dar la cara y explicar «todo lo ocurrido en Andalucía durante este verano desastroso en términos de incendios forestales, en términos sanitarios y en términos de protección del patrimonio público, artístico y cultural de Andalucía».