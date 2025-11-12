El PSOE-A pide comparecer al viceconsejero de Sanidad por sus vínculos con la privada

José Luis Piedra Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El PSOE-A pedirá la comparecencia «inmediata» en el Parlamento del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, para que explique su relación con la sanidad ... privada y aclare si hay alguna colisión de intereses con su nueva responsabilidad pública. Así lo anunció ayer el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, que presentará esta solicitud en la Cámara autonómica para que el nuevo número dos de la Consejería comparezca en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias para despejar las «muchísimas dudas» sobre posibles «conflictos de intereses» en los que pueda incurrir por su actividad anterior en la sanidad privada. Mario Jiménez consideró el nombramiento de Nicolás Navarro «claramente ofensivo hacia los andaluces que están saliendo a la calle pidiendo que se proteja la sanidad pública del saqueo está cometiendo sobre ella el Ejecutivo del PP-A». El representante socialista criticó el perfil del nuevo viceconsejero de Sanidad cuestionando su «capacidad y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones en defensa del interés general», ya que, a su juicio, «viene a vigilar que el dinero derivado de la pública a la privada esté perfectamente resguardado».

En su opinión, «se ve cada vez con más claridad que el PP y la sanidad pública son incompatibles, por lo que pidió a la Junta la que impulse un procedimiento de compatibilidad, algo en lo que no se mostró nada confiado habida cuenta de la «actitud absolutamente laxa» del Gobierno de Juanma Moreno para controlar vigilar las relaciones privadas de los miembros de su gabinete. Mario Jiménez censuró al viceconsejero porque «viene a trabajar para los intereses de las grandes corporaciones sanitarias y en contra de los de los andaluces, es como poner al zorro a guardar el gallinero», subrayóJiménez.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión