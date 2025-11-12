El PSOE-A pide comparecer al viceconsejero de Sanidad por sus vínculos con la privada

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

El PSOE-A pedirá la comparecencia «inmediata» en el Parlamento del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, para que explique su relación con la sanidad ... privada y aclare si hay alguna colisión de intereses con su nueva responsabilidad pública. Así lo anunció ayer el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, que presentará esta solicitud en la Cámara autonómica para que el nuevo número dos de la Consejería comparezca en la comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias para despejar las «muchísimas dudas» sobre posibles «conflictos de intereses» en los que pueda incurrir por su actividad anterior en la sanidad privada. Mario Jiménez consideró el nombramiento de Nicolás Navarro «claramente ofensivo hacia los andaluces que están saliendo a la calle pidiendo que se proteja la sanidad pública del saqueo está cometiendo sobre ella el Ejecutivo del PP-A». El representante socialista criticó el perfil del nuevo viceconsejero de Sanidad cuestionando su «capacidad y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones en defensa del interés general», ya que, a su juicio, «viene a vigilar que el dinero derivado de la pública a la privada esté perfectamente resguardado».

