El PSOE-A critica que dos millones de pacientes estén a la espera de una prueba diagnóstica

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, denunció ayer la «situación de emergencia» que vive el sistema sanitario público andaluz al ... alertar que actualmente existen más de dos millones de personas esperando una prueba diagnóstica.

La portavoz socialista avanzó que solo para el próximo año, la Junta de Andalucía planea concertar con la sanidad privada más de un millón de pruebas diagnósticas con la sanidad privada.

La representante socialista acusó de esta situación al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por «ser el responsable de este colapso mediante la implantación de un plan premeditado de desmantelamiento. A su juicio, «el modelo de Ayuso es el modelo de Moreno Bonilla y la estrategia pasa por enriquecer a la privada a costa de saquear a la pública».