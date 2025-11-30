El programa de conservación de linces consigue este año su mejor resultado

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico ha alcanzado en 2025 uno de sus hitos «más relevantes» como ha sido el nacimiento de ... 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Se trata, según ha indicado en una información de la web del programa y en sus redes sociales, consultada por Europa Press, de la cifra «más alta» registrada en las últimas temporadas, lo que «consolida el papel del programa como motor de recuperación de esta especie emblemática».

Linx Ex Situ ha señalado que estos resultados «mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico», con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como «un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática».

En la temporada reproductiva de este 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar -ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana-.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres.

Desde Linx Ex Situ han subrayado que los resultados de 2025 «contrastan positivamente con los de los dos últimos años». De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.

Además, se incorporaron al programa cinco cachorros huérfanos rescatados en el campo.

De otro lado, en 2024 se formaron 30 parejas con 17 gestaciones de los que nacieron 43 cachorros. De ellos, 31 sobrevivieron y 21 fueron liberados en 2025. También se recuperaron tres huérfanos del medio natural. En este periodo (2023-2025), los ejemplares nacidos en cautividad han reforzado poblaciones silvestres en Murcia, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, ampliando el rango histórico de la especie.

La temporada 2025 coincide con la conmemoración del vigésimo aniversario del nacimiento de las primeras crías en cautividad. El 28 de marzo de 2005 nacieron Brezo, Brecina y Brisa --hijos de Saliega y Garfio-- en el Centro de Cría de 'El Acebuche' (Doñana). Desde entonces, se han registrado 835 nacimientos en cautividad, de los que 640 cachorros sobrevivieron. De estos, 424 se han liberado en la Peninsula Ibérica.