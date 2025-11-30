Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ejemplar de lince ibérico. SUR

El programa de conservación de linces consigue este año su mejor resultado

Durante 2025 se ha alcanzado el hito más relevante con el nacimiento de 62 cachorros, de los que han sobrevivido 48

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico ha alcanzado en 2025 uno de sus hitos «más relevantes» como ha sido el nacimiento de ... 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

