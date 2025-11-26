El principio de ordinalidad pactado por Montero mete en un lío al PSOE de Andalucía

El dictamen sobre financiación autonómica aprobado en 2018 por el Parlamento de Andalucía bajo impulso socialista cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda de ... la Junta fue claro. «La reforma del sistema de financiación autonómica debe asumir el diseño y puesta en marcha de un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios. Para un mismo esfuerzo fiscal, las comunidades autónomas deben disponer de los mismos recursos por unidad de necesidad», sostiene el texto, aprobado entonces con el voto favorable del PSOE-A, el PP-A e Izquierda Unida.

El dictamen acordado entre los tres partidos, al que sólo se opuso Ciudadanos, recordaba que quienes pagan impuestos son las personas, no los territorios, por lo que la capacidad fiscal de los mismos no debe condicionar «de ninguna manera» el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos . Por ello, se concluía que el criterio de ordinalidad, (la financiación de las comunidades autónomas respetando el orden de las mismas en términos de capacidad fiscal) «puede poner en peligro el principio de equidad».

Siete años después de impulsar este texto y de conseguir que el mismo fuera aprobado por el Parlamento, ha sido la propia María Jesús Montero, esta vez al frente del Ministerio de Hacienda, quien ha pactado incluir ese mismo principio de ordinalidad entre los fundamentos del nuevo sistema de financiación.

Dilema

Esta situación ha puesto en una posición más que incómoda al PSOE de Andalucía, que ahora se enfrenta ante un dilema de imposible resolución: o distanciarse de su jefa y candidata a las próximas elecciones autonómicas o renunciar a un principio básico que ha defendido durante años.

De momento, los socialistas andaluces han optado por intentar evitar entrar en el debate, pero ello no siempre es sencillo. Este miércoles, el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, optó por la evasiva ante las preguntas directas que sobre este asunto le lanzaron los periodistas.

En lo que parece que se va a convertir en el argumento con que los socialistas van a intentar sortear la cuestión, afirmó que el problema de la financiación va más allá del principio de ordinalidad y que el Gobierno andaluz no ha presentado ninguna propuesta sobre el modelo de financiación a pesar de que este tema es una de las cuestiones fundamentales de la confrontación que la Junta plantea ante el Gobierno de Sánchez.

Investidura

Quien no ha dejado pasar la oportunidad de aludir a la ordinalidad pactada por Montero ha sido la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, que recordó el contenido del dictamen aprobado por el Parlamento en 2018 y reprochó a los socialistas que en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña se hiciera referencia a la negociación bilateral entre el Gobierno central y la autonomía catalana «cuando aquí en Andalucía siempre hemos estado en contra de negociaciones bilaterales» y que se firmara que la solidaridad entre territorios debe estar limitada por el principio de ordinalidad.

«Es decir, desde el Gobierno de España, la señora Montero y el señor Sánchez le han entregado la ordinalidad directamente al independentismo catalán», lamentó.

España apuntó que no habrá frente común ante la propuesta de financiación que presente Montero porque no sólo las comunidades del PP, sino también las gobernadas por el PSOE se posicionarán en contra y se preguntó dónde estará el PSOE de Andalucía. «Desde luego, no está dando la cara por los andaluces», señaló.