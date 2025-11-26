Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembros del Grupo Socialista en el Parlamento en una fotografía reciente. Sur
Política andaluza

El principio de ordinalidad pactado por Montero mete en un lío al PSOE de Andalucía

El portavoz adjunto del Grupo Socialista evita aclarar la postura del partido sobre este asunto

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:06

El dictamen sobre financiación autonómica aprobado en 2018 por el Parlamento de Andalucía bajo impulso socialista cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda de ... la Junta fue claro. «La reforma del sistema de financiación autonómica debe asumir el diseño y puesta en marcha de un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios. Para un mismo esfuerzo fiscal, las comunidades autónomas deben disponer de los mismos recursos por unidad de necesidad», sostiene el texto, aprobado entonces con el voto favorable del PSOE-A, el PP-A e Izquierda Unida.

