Primera edición sin el maestro

Faltó el maestro y se notó. Todos acudieron a su obra y aludieron a su memoria. A ese poeta que, cada año y desde hace 27 ediciones, había convocado a miles de autores al Premio de Poesía Manuel Alcántara. 1.143 en esta última edición, para ser más exactos. Pero no fue un acto triste por la muerte del escritor hace poco más de tres meses. Fue más bien una cómplice reivindicación del autor de 'Manera de silencio' y, a la vez, de su inmortalidad literaria a través de el certamen que lleva su nombre. Comenzando por la propia ganadora de esta última edición, la poeta y artista malagueña Beatriz Ros, que antes de la lectura de su obra galardonada, 'Principio de humanidad', confesaba que este premio le empujó a salir de una particular sequía literaria y que, cuando le comunicaron el galardón, no pudo evitar pensar que le «hubiera gustado conocer a Manuel Alcántara».

«Llevaba tiempo sin escribir y me puse a ello porque tenía ganas de presentarme a este premio», explicó Ros, que añadió que la obra ganadora es «densa» y admite sucesivas lecturas ya que en el poema se «nota la liberación de meses de sin escribir». Un poema que, con el tiempo, ha ido ganando otras estrofas en un proyecto de libro que anda en la cabeza de la autora malagueña que, tras recibir los premios de Poesía Joven Pablo García Baena y el Andalucía Joven de Poesía-Desencaja, abre con el Manuel Alcántara una nueva etapa en su trayectoria. «Este galardón es muy significativo para mi carrera como poeta», admitió la autora, que entiende la creación literaria como un terreno amplio y colindante con el arte y la expresión plástica.

Precisamente esa condición de «creación» del poema 'Principio de humanidad' fue lo que destacó el presidente del jurado del Premio de Poesía Manuel Alcántara, el escritor Álvaro García, que destacó la capacidad de la autora para «hablar del amor y de la tensión entre la vida y la muerte» en la obra ganadora. El poeta también se dirigió a la profesora Lola Alcántara, que asistió al acto. «Has perdido a tu padre como yo hace poco perdí a mi madre, pero la poesía es consuelo y por eso es lo que perdura», señaló García, que reveló que Manuel Alcántara le hizo el «encargo» de que, cuando faltase, dirigiera «literariamente de este premio». Una misión que aceptó encantado porque la «poesía es lo que nos salva».

El acto también contó con la presencia del presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, y del director de la Fundación Unicaja, Rafael Muñoz Zayas, que revalidaron su compromiso con la memoria del poeta y articulista de SUR, a la vez que destacaron que este galardón literario es el de mayor cuantía a un solo poema en las letras españolas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró que la entrega de estos premios una vez fallecido el autor que los inspiró y dio nombre es la confirmación de su prestigio y consolidación, a la vez que añadió el futuro del galardón poético está «garantizado» precisamente por el apoyo de las dos fundaciones que lo organizan.

El acto finalizó con la entrega del galardón a Beatriz Ros, que incluyó además una estatuilla creada para la ocasión por el escultor Jaime Pimentel. El artista explicó que desde la primera edición siempre ha diseñado un trofeo original y diferente, aunque este vigesimoséptimo era todavía más especial por el fallecimiento de su amigo y poeta. Una ausencia que transformó en presencia con un busto del propio Manuel Alcántara.