El primer Plan de Atención Temprana beneficiará a 42.000 menores

Andalucía cuenta con su primer Plan de Atención Temprana de Andalucía que beneficiará a más de 420.000 menores con trastornos en su desarrollo o ... en riesgo de presentarlos.

Se trata de una planificación pionera en España impulsada por el Gobierno andaluz que aspira a dar una atención a los menores que requieren de una atención y necesidades específicas en su desarrollo, que en la comunidad son uno de cada diez.

El plan, que se desarrollará hasta el año 2029 y contará con una inversión de 16,9 millones de euros, nace con el objetivo de mejorar la detección precoz, la prevención, la intervención sociosanitaria y la incorporación social de los menores con trastornos, garantizando una atención integral y de calidad a las familias.

Entre los objetivos del plan destacan el incrementar en un 25% la detección temprana de señales de alerta de trastorno del espectro autista en menores de tres años y también la detección en contextos de vulnerabilidad, así como la potenciar la atención en zonas rurales.

Asimismo, prevé aumentar la identificación de factores de riesgo en menores de dos años y garantizar que todas las familias en el sistema reciban atención especializada, así como incrementar la atención en los servicios desde un 7,5% al 10% de la población menor de seis años.

El plan reforzará la participación de las familias para fomentar la corresponsabilidad e incorporará nuevos perfiles profesionales en las unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, como logopedas, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que «el plan parte con la convicción de que todos los niños, independientemente de sus circunstancias, tiene derecho a las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente».

El consejero recordó que Andalucía vuelve a ser pionera como también los fue en 2023 con la aprobación de la Ley de Atención Temprana. Además, puso de relieve que el Gobierno andaluz ha aumentado la inversión anual en la prestación de este derecho en un 90%, pasando de 29,6 millones de euros en 2018 a 55,7 millones previstos en los presupuestos para 2026.

Sanz señaló que «el plan es fruto de un proceso participativo, riguroso y profundamente humano en el que se ha escuchado y recogido las voces de las familias, los profesionales de salud, educación y servicios sociales y diversas entidades.

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias, sostuvo que «la atención temprana es una política pública que protege derechos y construye equidad y en Andalucía ningún niño o niña se quedará atrás, ya que invertir en atención temprana es invertir en futuro».

El plan recoge formación especializada para profesionales y escuelas de familia, protocolos de detección precoz en menores de 3 años y programas específicos para la transición a los menores que reciben el alta por edad y que mantienen necesidades de apoyo, con el fin de garantizar la continuidad de esta atención.

La Junta ha incrementado los Centros de Atención e Intervención Temprana con 188 actualmente en el concierto social 188, además de 21 delegaciones de competencias, lo que ha permitido dar cobertura en zonas donde antes no había centros», y se ha aumentado el número de niños atendidos cada año, pasando de 22.363 en 2018 a 34.753 en 2024.

La Junta está planificando una nueva licitación del concierto social para la prestación de la atención temprana que prevé 1,7 millones de sesiones de apoyo y terapia con un presupuesto anual de 52,3 millones de euros. Esta nueva planificación supone un incremento del 13,10% en el presupuesto y del 5,10% en el número de sesiones, elevando el precio por sesión de 28 euros a 30,13 euros.