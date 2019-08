El PP-A prevé un bloqueo por la falta de diálogo del PSOE tras el cambio de portavoz Rueda de prensa del portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto. / SUR El portavoz popular, José Antonio Nieto, exige responsabilidad al Gobierno estatal para ejecutar las entregas a cuenta y elaborar el presupuesto de 2020 JOSÉ LUIS PIEDRA Viernes, 2 agosto 2019, 17:44

El PP andaluz prevé un giro en el PSOE-A para el próximo tiempo político que se avecina y para el que presagia un bloqueo y una falta de diálogo por parte del principal partido de la oposición tras el cambio de su portavoz en el Parlamento, con la marcha de Mario Jiménez que ha sido sustituido por José Fiscal.

Así lo puso de manifiesto hoy el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, que espera pocos acuerdos para lo que resta de legislatura con los socialistas ya que la destitución de Mario Jiménez supone «volver al no es no y al bloqueo y a huir del diálogo para retornar a ese enroque en el que el PSOE estuvo durante mucho tiempo«, precisó.

Nieto ha elogiado al que fuera portavoz en los últimos años del PSOE-A por su y también por haber facilitado el acuerdo para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria que llevaban muchos años bloqueada. «Mario Jiménez ha liderado el único gesto de diálogo que ha tenido el PSOE-A en mucho tiempo y ahora se le fulmina de golpe y se entrega su cabeza, con lo que se asume la filosofía de trabajo de Pedro Sánchez y se elimina cualquier posibilidad de acuerdo en el futuro», señaló el portavoz popular.

Además, mostró su sorpresa por este cambio en la portavocía y la difusión de una encuesta socialista en la que se refleja que «el partido va como un tiro, por lo que no se entiende que se hagan cambios cuando las cosas van bien», subrayó. «Cambian porque no les están saliendo las cosas bien y creen que no van bien porque están dialogando y no son lo suficientemente duros», argumentó.

Responsabilidad al Gobierno estatal

Por otra parte, Nieto exigió responsabilidad el Gobierno del Estado para que ejecute las entregas a cuenta que necesita a Andalucía y en la que no valen excusas de que el ejecutivo está en funciones. En este sentido, arremetió contra la mala gestión de Pedro Sánchez y le exigió que facilite a la Junta los datos necesarios para hacer el cálculo de la envolvente financiera con vistas a elaborar los presupuestos de 2020.

Según el portavoz, «tenemos un Gobierno que no solo es irresponsable y no funciona, sino que tiene actitudes poco democráticas, ya que las entregas a cuenta pendientes se pueden hacer con un Gobierno en funciones como ya lo hizo Mariano Rajoy».

En su opinión, «no vale que nos digan que como no nos aprobaron los presupuestos ni salió adelante la investidura de Pedro Sánchez, pues ahora te aguantas, los andaluces se aguantan y os quedáis sin 400 millones de IVA, como mínimo, que debían haber llegado ya y también castigados sin hablar de la mejora de la financiación autonómica», a lo que agregó que «lamentablemente es la respuesta de Pedro Sánchez y es gravísimo y un perjuicio para Andalucía por esta actitud irresponsable de un gobierno en funciones que no funciona».

Bajada del paro

El portavoz parlamentario del PP-A mostró su satisfacción por la nueva bajada del paro en Andalucía en más de 5.000 personas, «casi cinco veces más de lo que ha bajado en el resto de España, donde es el menor descenso desde 2002 y si quitamos los datos andaluces, el paro hubiera crecido», explicó.

El dato del empleo es un reflejo más de la diferencia entre el modelo del cambio y la creación de empleo del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía frente al modelo de bloqueo y de malos resultados económicos de Pedro Sánchez.