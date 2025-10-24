Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carolina España y Manolo Castillo, en el encuentro organizado por SUR.

Carolina España y Manolo Castillo, en el encuentro organizado por SUR. Ñito Salas

Los presupuestos andaluces de 2026 serán récord en inversiones, con 6.413 millones de euros

Esta cuantía supone un aumento del 10% respecto al año anterior, según la consejera de Economía, Carolina España

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:34

Comenta

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 serán récord en su cuantía total, con 51.597 millones de euros que suponen un incremento ... de 2.761 millones de euros (o del 5,6% en términos porcentuales) en comparación con los del año anterior. Esto ya se sabía, pero la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha desvelado esta mañana en un encuentro organizado por SUR que, además, serán récord en inversiones, pues destinarán 6.413 millones de euros a este capítulo, una cifra que representa el 12,4% del presupuesto total y que marca un crecimiento del 10% respecto al año en curso, «y un 73% más que en el último presupuesto del anterior gobierno socialista, en 2018», ha remachado.

