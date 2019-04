El Presupuesto de 2019 reducirá déficit y crecerá un 3%, según AIReF La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé un aumento de los ingresos del 4% pese a la rebaja de impuestos EFE SEVILLA. Sábado, 13 abril 2019, 00:03

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para este ejercicio, aún no presentado, reduciría el déficit público hasta el 0,1% del PIB y crecería alrededor de un 3% con respecto al del 2018, según el pronóstico elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

El informe, al que ha tenido acceso Efe, advierte de la incertidumbre que rodea este análisis presupuestario de la Junta para el presente ejercicio, dada la prórroga tanto del presupuesto estatal como del andaluz, así como por la falta de concreción de algunos de los ingresos básicos de las comunidades autónomas. Con todo, la AIReF sostiene que la Junta cumplirá holgadamente este año el objetivo de déficit público, fijado en el 0,1% del PIB, tras haber imputado al ejercicio del 2018 gastos no recurrentes, en especial por sentencias condenatorias y reclasificaciones de activos, por importe de unos 500 millones de euros, que no está previsto que se repitan este año.

El déficit de la Junta de Andalucía al cierre del 2018 se elevó, por ello, hasta el 0,4% del PIB, según la AIReF. «La evolución esperada por la AIReF de los ingresos y gastos, una vez corregidos con la información actual, llevaría en 2019 a un saldo cercano al objetivo de estabilidad», sostiene la Autoridad Fiscal.

Este informe prevé un aumento del más del 4% de los ingresos de la Junta en este ejercicio, pese a la menor recaudación por la rebaja de algunos impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los gastos, que son los que fijan el montante final del presupuesto, crecerán por debajo del 3%, lo que ayudará al cumplimiento de los objetivos de déficit, según las previsiones de la AIReF.

Este crecimiento del presupuesto andaluz para 2019 de un tres por ciento supondría un aumento de 1.043 millones de euros y elevaría las cuentas de la Junta de Andalucía hasta los 35.802 millones de euros.

La AIReF también prevé una reducción del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, mecanismo legal que vincula el aumento de las inversiones reales al crecimiento de la economía, que ahora califica de «riesgo moderado», frente al anterior informe, en el que se catalogaba como de «riesgo alto».

«Aunque no se dispone de los cálculos de la regla de gasto para 2018, el importante volumen de operaciones no recurrentes registrado en dicho año, que previsiblemente no se replicará en 2019, modera sustancialmente el crecimiento estimado del gasto computable, por lo que desaparece el alto riesgo de incumplimiento observado en el informe anterior», sostiene el informe de la Autoridad Fiscal.

La AIReF avisa de la necesidad de que la Junta aplique medidas compensatorias del impacto que tendrá haber incluido trece meses de recaudación del IVA en el ejercicio de 2018, que podría alcanzar hasta tres décimas de PIB. «Sin dichos recursos adicionales, manteniendo invariable la evolución esperada en los gastos, se aprecie improbable el cumplimiento por la comunidad del objetivo de estabilidad de 2019», advierte la AIReF. Por ello, la Autoridad Fiscal apela a la «prudencia en la ejecución presupuestaria» de la Junta de Andalucía «en tanto no desaparezca la incertidumbre actual sobre los ingresos».