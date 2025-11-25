El presidente del Consejo de Doñana traslada su queja al Gobierno por el deslinde de las marismas

El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ... una queja formal por el deslinde aprobado para las marismas del espacio natural.

Enrique Mateos argumenta la «falta de consideración» con el Consejo de Participación que preside en la tramitación y aprobación de dicho deslinde que afecta a los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal correspondiente a las marismas de Doñana ubicadas en los municipios de Hinojos y Almonte (Huelva), y de Aznalcázar (Sevilla).

El presidente del Consejo de Participación plantea la revisión del procedimiento por «la omisión del trámite de consulta» a este órgano y por no tener en cuenta el informe negativo de dicho Consejo por «no ajustarse a la realidad ecológica de las marismas de Doñana y por las potenciales consecuencias negativas que pudieran generarse sobre la gestión y conservación de los valores del Espacio Natural, por los que es reconocido internacionalmente», reza en la misiva.

Asismimo, pone de relieve ene esta queja que es «fundamental que se atienda a los abundantes argumentos presentados como alegaciones, exposiciones en el Consejo, literatura científica, recursos de reposición o requerimientos con el objeto de que el dominio público se defina a partir de la mejor información técnica y científica disponible».

El presidente el Consejo de Doñana esgrime «el nivel de discrepancia surgido en los períodos de alegaciones y las potenciales repercusiones sobre la gestión y los valores del espacio protegido, junto a los abundantes argumentos presentados que cuestionaban las bases del deslinde propuesto».

Además, pone de manifiesto en esta queja que «desde el análisis técnico, científico y jurídico, las deficiencias y errores en los trabajos que justifican la línea de deslinde, que han ignorado la abundante literatura científica e histórica del Espacio Natural».