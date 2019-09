El presidente andaluz dice que Sánchez «no hace nada» para que el PP facilite su investidura El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno esta mañana en la sede de Canal Sur Radio / EP Moreno reclama al Gobierno una reunión para abordar la deuda de 1.350 millones de euros MARIA DOLORES TORTOSA SEVILLA Lunes, 2 septiembre 2019, 11:51

El presidente de la Junta, Juanma Moreno se ha mantenido en la prudencia sobre el papel de su partido, el PP, en el bloqueo para la constitución del Gobierno nacional. En declaraciones a Canal Sur Radio, en la que ha sido su primera entrevista en el arranque del nuevo curso político, ha reiterado que en «este momento no se dan las circunstancias» para que el PP se abstenga y facilite la investidura del socialista Pedro Sánchez, del que ha recordado su «no es no» a Rajoy y que echara a este de presidente «por la puerta de atrás». Antecedentes por los que es «muy difícil» convencer a las bases del PP de una abstención para facilitar la investidura. Preguntado sobre si prefiere nuevas elecciones o investidura, Moreno se ha mostrado partidario de no repetir los comicios por los «nubarrores» económicos que se avecinan con el Brexit y la crisis comercial entre Estados Unidos y China, que colocarían a Andalucía, con gran auge en exportaciones, en una situación delicada. Ahora bien, insiste en que Sánchez debe buscar el apoyo de Unidas Podemos. «Uno tiene que trabajar y no estar tumbado en una tumbona en Doñana y esperar a que le arreglen los problemas», ha dicho sobre los días de vacaciones del presidente Sánchez en el parque nacional. Moreno, no obstante, parece haber dejado una puerta abierta a la abstención del PP. Ha remarcado que Sánchez «no pone nada a favor» para que el PP facilite la investidura y ha dejado caer que para que ello ocurriera tendría que explicar su política, tanto económica como territorial, «y todo eso plasmarlo en un documento».

Moreno no ha eludido ninguno de los asuntos, tampoco el de sus vacaciones en Galicia en plena crisis de la listeriosis. Ha dicho que solo estuvo un fin de semana de dos días y medio con vuelo reservado desde hace meses en una línea de bajo coste que, ha enfatizado, se ha pagado de su bolsillo. «Me pago mis vacaciones, no como otros presidentes al que se las pagamos todos los españoles», ha dicho en alusión a Pedro Sánchez.

Un viaje, ha contado, que no desaprovechó en lo político. Admite haber hablado con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de financiación autonómica. Tras aquel encuentro, los mandatarios de las comunidades del PP han organizado una ofensiva al Gobierno en funciones para que facilite la entrega de las liquidaciones a favor de la financiación de años atrás a las autonomías y para que se aborde un nuevo sistema de reparto por fin tras cinco años de retraso.

En el caso de la deuda por la liquidación a Andalucía le corresponde este año 1.350 millones de euros. El Ministerio de Hacienda dice no tener capacidad para ello mientras esté en funciones. El presidente andaluz entiende que es una manera de presión para facilitar la investidura. «No acepto chantajes de nadie», ha dicho Moreno en Canal Sur. Moreno ha reconocido que sin esos 1.350 millones de euros «es asfixiarnos«. Un dinero con el que se podrían construir tres grandes hospitales o eliminar todas las aulas prefabricadas, ha añadido. Ha respondido que no descarta acudir a los tribunales si hiciera falta, pero por lo pronto lo que exige en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la deuda de los 1.350 millones de euros. Sin este dinero, el presidente de la Junta admite que habrá «ajustes» en el Presupuesto de 2020, aunque ha remarcado que estos no afectarán a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sobre las cuentas de 2020 ha reiterado que volverá a haber bajada de impuestos, sin especificar.