El PP-A prepara su congreso autonómico para «ratificar» que es el partido «preferido» por la mayoría

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado hoy que su formacion prepara la celebración del XVII congreso regional de su partido con ... el objetivo de ratificar que el proyecto que defienden es el «preferido por la mayoría de los andaluces frente a un PSOE enredado en sus causas judiciales y en sus mentiras».

Repullo ha puesto de relieve que «el PP andaluz se volverá a actualizar para ser el mejor servidor público de los andaluces a través de un congreso abierto a la sociedad que será punto de encuentro».

A su juicio, «este congreso está abierto a todos los colectivos profesionales, universidades, tercer sector, autónomos, a nuestros agricultores, jóvenes, a la industria y a la cultura y cualquier andaluz puede seguirlo en directo, participar en los foros de escucha y enviarnos ideas en tiempo real interactuando con nosotros».

El dirigente del PP-A ha afirmado que «en este congreso publicaremos todas las aportaciones y diremos con absoluta transparencia qué incorporamos y cómo». Además, ha resaltado que«escuchar de verdad es participar, facilitar canales sencillos y devolver con compromisos medibles y eso haremos en un congreso de puertas abiertas para un liderazgo que une».

Por último, Repullo ha puesto en valor la gestión del PP-A y de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz y ha avanzado que «vamos a seguir centrados en la gestión, en presentar y aprobar unos Presupuestos en tiempo y forma que permitan que Andalucía siga avanzando, creciendo y progresando».