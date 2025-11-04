Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo. SUR

El PP-A prepara su congreso autonómico para «ratificar» que es el partido «preferido» por la mayoría

Antonio Repullo asegura que el partido se volverá a actualizar para ser «el mejor servidor público de los andaluces en un congreso abierto y que será punto de encuentro»

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:33

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado hoy que su formacion prepara la celebración del XVII congreso regional de su partido con ... el objetivo de ratificar que el proyecto que defienden es el «preferido por la mayoría de los andaluces frente a un PSOE enredado en sus causas judiciales y en sus mentiras».

