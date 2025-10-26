El PP-A considera «un fracaso absoluto» la manifestación por la crisis del cribado de cáncer

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha considerado un «fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos» la concentración convocada hoy por Amama Sevilla ... en el Palacio de San Telmo de la capital andaluza por la fallos en el programa de cribado de cáncer de mama.

«La concentración era para atacar a Juanma Moreno y para ello se ha pagado con dinero público autobuses para que se asistiera» ha criticado el portavoz popular ypara acto seguido añadir: «Los asistentes eran diez veces menos que los que iban a las manifestaciones contra la sanidad en los tiempos en los que gobernaba el PSOE en Andalucía».

Toni Marín ha lamentado que los partidos que se han sumado a la concentración «lo que están atacando es a la sanidad pública y a los profesionales utilizando a las mujeres con cifras irreales de asistencia a la concentración».

Según el representante del PP-A, «la sanidad pública en Andalucía tiene ahora más presupuesto que nunca, más profesionales que nunca y está mucho mejor que en los tiempos del PSOE».