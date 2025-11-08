El PP quiere convertir las elecciones andaluzas en una moción de censura contra el sanchismo

En un momento en el que las negociaciones para elegir al nuevo candidato a la Comunidad Valenciana han puesto de relieve la dependencia de Vox ... que el PP padece en algunos territorios, la dirección nacional del Partido Popular mira a Andalucía como el modelo que aspira a replicar. La mayoría absoluta que Juanma Moreno consiguió en 2022 se ha convertido en un hito y nadie disimula que repetirla en las elecciones del año próximo supondría un impulso que dispararía las expectativas de Núñez Feijóo cuando le llegue el momento de volver a medirse a Pedro Sánchez.

Por ese motivo, la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado, en la segunda jornada del XVII Congreso del PP de Andalucía estuvo enfocada en presentar la cita de Andalucía con las urnas el año próximo como una censura anticipada contra todo lo que representa Pedro Sánchez. «¿Cuándo va a dar explicaciones María Jesús Montero por tanta corrupción que le rodea? ¿Cuándo nos va a explicar todos los casos de corrupción? A lo mejor está esperando a que se lo digan los andaluces aquí en las urnas«, afirmó.

Tellado acusó a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A para disputarle a Juanma Moreno la presidencia de la Junta de Andalucía de haber hecho «un máster de corrupción» durante su paso por la Junta de Andalucía antes de sumarse al Gobierno de Pedro Sánchez.

Plato fuerte

Tras el anuncio a última hora de la ausencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por motivos de salud, la intervención de Miguel Tellado se convirtió en el plato de fuerte de la mañana en esta primera jornada del congreso, que tras la reelección por la tarde de Juanma Moreno como presidente del PP de Andalucía se clausurará el domingo con las intervenciones del propio Moreno y de Núñez Feijóo.

Tellado, que al igual que el presidente nacional del PP procede de Galicia, aseguró que el proceso que está viendo en Andalucía le recuerda a su experiencia en esa comunidad autónoma, donde un PP sólido encandenó una mayoría absoluta tras otra. Ahora, vaticinó, será Juanma Moreno quien consiga repetir el apoyo mayoritario en las urnas

Fernando López Miras asegura haber encontrado en Juanma Moreno el mejor aliado para las principales demandas de Murcia: corredor ferroviario, financiación y agua

Tellado puso de relieve la importancia de contar con una mayoría suficiente para gobernar aseguró que la duda no es si Juanma Moreno volverá a ganar las elecciones, sino si la comunidad va a seguir contando con la estabilidad necesaria para continuar avanzando. «Ese es el objetivo que tenemos», dijo el secretario general, que resaltó la importancia del congreso que se celebra este fin de semana para preparar la maquinaria electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas pero también para las elecciones generales. «Este congreso es mucho más importante de lo que vosotros creéis», dijo dirigiéndose a los más de 2.100 compromisarios que colmaban el salón del plenario.

Único presidente autonómico

Con la ausencia anunciada a última hora de Díaz Ayuso, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se convirtió en el único presidente autonómico que se desplazó hasta Sevilla para dar su apoyo a Moreno.

Lo hizo desde el agradecimiento por haber contado con la Junta de Andalucía, después del cambio político de 2018, como su mejor aliada para las principales demandas de Murcia: el impulso del corredor mediterráneo, la mejora en la financiación autonómica y el trasvase que permita a la región murciana contar con el agua que necesita. Se trata de demandas que su comunidad comparte con la andaluza y en las que Juanma Moreno ha sido muy activo. Hasta la llegada del presidente del PP, aseguró, «Andalucía vivía de espaldas al resto de las regiones». Ahora, dijo, la comunidad más poblada de España «busca alianzas y no enfrentamientos».