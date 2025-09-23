El PP pide que se investigue a Gaspar Zarrías en el caso Leire Díez por haberla contratado
J. L. PIEDRA
sevillA.
Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00
El PP pidió ayer que se impute al exconsejero y exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, en el caso Leire Díez ... por haberla contratado con el supuesto fin de financiar las actividades que se investigan.
El PP, que está personado en esta causa por las presuntas maniobras de Leire Díez para influir en procesos judiciales, solicitó que se investigue a Gaspar Zarrías, según lo anunció ayer la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de este partido, Alma Ezcurra.
La dirigente popular afirmó que «ha que recordar que Leire Díez impulsó las cloacas del PSOE por orden de Cerdán pero quien ha pagado a Leire Díez es Gaspar Zarrías».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.