Juanma Moreno, a su llegada al plenario del XVII Congreso del PP-A. efe 7 Julio Muñoz
Política andaluza

Un partido a la medida de Juanma Moreno

El PP-A profundiza en su congreso en las grandes líneas impulsadas por Moreno: identidad andalucista, discurso centrista y defensa del feminismo y de la lucha contra el cambio climático

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Juanma Moreno ha conseguido hacer del Partido Popular de Andalucía una formación a su imagen y semejanza. El cambio que los populares reivindican haber conseguido ... en la comunidad autónoma desde que en las elecciones de 2018 se produjo el vuelco político, ratificado cuatro años después con una mayoría absoluta, también se ha producido sin dudas en el interior del PP-A.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

