Un partido a la medida de Juanma Moreno

Juanma Moreno ha conseguido hacer del Partido Popular de Andalucía una formación a su imagen y semejanza. El cambio que los populares reivindican haber conseguido ... en la comunidad autónoma desde que en las elecciones de 2018 se produjo el vuelco político, ratificado cuatro años después con una mayoría absoluta, también se ha producido sin dudas en el interior del PP-A.

El XVII Congreso de esa formación supone la confirmación de que la transformación interna que el partido inició en el lejano marzo de 2014, cuando Juanma Moreno alcanzó la presidencia del partido en el mismo escenario de FIBES en Sevilla en el que desde este viernes se celebra el XVII Congreso, se ha completado.

El PP de Andalucía es ahora un partido identificado con un discurso centrista alejado de las posturas más conservadoras. La ponencia política aprobada este viernes en la primera jornada del encuentro es la mejor prueba de ello. El documento recoge minuciosamente y sin saltarse ninguno, todos los principios que jalonan el discurso político del presidente, desde la profundización de la naturaleza andalucista de la formación hasta la identificación con la lucha contra el cambio climático o las reivindicaciones feministas, banderas que Moreno se resiste a que sean enarboladas en exclusiva por la izquierda.

Todo el montaje del congreso es un reflejo del perfil con que el presidente ha conseguido imbuir a su partido. La vocación de ocupar sin lugar para las dudas el espacio andalucista y de proyectar la imagen de una formación vinculada al territorio se aprecia desde el lema del congreso, 'Siempre Andalucía', hasta el verde que inunda toda la cartelería, sin apenas lugar para el azul, color corporativo a escala nacional del Partido Popular. Y no tanto el decorado, pero sí las continuas alusiones de todos los intervinientes en la primera jornada del congreso, confirmaron que el PP-A es un partido en el que Moreno ejerce un hiperliderazgo fuera de toda discusión. «El cambio tiene nombre y apellido, Juanma Moreno», fue una de las frases con las que la coordinadora de la ponencia, Carolina España, aludió al proceso político que vive Andalucía y que refleja el espíritu bajo el que se desarrolla el congreso.

Diálogo social

Las alusiones al liderazgo de Moreno, a la imbricación con la tierra, las apelaciones a la moderación, al diálogo y al consenso, la reivindicación del diálogo social y la vocación de que Andalucía se convierta en la comunidad líder en España aparecen una y otra vez en el documento de la ponencia política, aprobada por unanimidad y que se presenta como una hoja de ruta para consolidar «una Andalucía moderna, cohesionada y orgullosa de sí misma».

En la primera parte bajo el nombre de La Andalucía que cuida, el documento defiende la vigencia del estado de bienestar. España, puso énfasis en este apartado y destacó que la transformación de Andalucía «empieza por algo esencial, las personas; porque una tierra sólo avanza si cuida de quienes la construyen cada día».

Las intervenciones de la primera jornada del congreso, evidenciaron el hiperliderazgo que ejerce Moreno

El documento hace hincapié en el papel de familia y los educadores para protegerse de riesgos como la desinformación, el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados o las adicciones tecnológicas. En relación con los jóvenes, la ponencia señala que la juventud arrastra preocupaciones concretas que no pueden ignorarse, como la formación, el empleo y la vivienda, «pilares imprescindibles para que los jóvenes puedan construir su vida en libertad».

Igualdad entre hombres y mujeres

Una de las definiciones más claras es en torno a la igualdad «real y efectiva entre hombres y mujeres», que considera irrenunciable. Subraya la necesidad de la coonciliación y la corresponsabilidad como único camino para alcanzar esa igualdad y resalta el protagonismo de la mujer rural.

También menciona la violencia contra las mujeres como una realidad que no admite matices. «Ninguna sociedad libre puede tolerar que las mujeres vivan con miedo ni que se atente contra su dignidad», señala el documento, que advierte de que el feminismo del PP «es el que escucha, apoya y da soluciones». En su intervención, España subrayó el concepto de feminismo que defiende. «Hoy, más de la mitad de los nuevos empleos creados en Andalucía son femeninos y la brecha salarial se ha reducido -dijo-. Ese es nuestro feminismo, el de la vida real, el que escucha, apoya y da soluciones».

Colectivo LGTBI+

Asimismo, hay una mención específica al colectivo LGTBI+. «Creemos en una Andalucía donde las personas LGTBI+ puedan vivir en libertad, sin miedo ni imposiciones, y donde el respeto mutuo sea el marco de convivencia compartido», sostiene el texto.

La sanidad, la cuestión que acapara en estos días todo el debate político en Andalucía, ocupa también un lugar relevante en el texto aprobado. España aseguró que la sanidad pública andaluza es hoy más fuerte que nunca, «pese a que desde la oposición se nos acusa falsamente de querer privatizar».

La ponencia insiste en que la apuesta del Gobierno del PP por la sanidad pública se demuestra con hechos como el aumento del 55 por ciento en el presupuesto sanitario desde 2018, año del cambio político en Andalucía, y el hecho de que el gasto en salud por habitante en Andalucía ya supera la media nacional. «Nunca Andalucía había destinado tantos recursos a cuidar de sus ciudadanos ni había contado con una inversión tan alta en sanidad pública», subraya la ponencia.

Inmigrantes

En relación a otra de las cuestiones que ocupan buena parte de la agenda política, el Partido Popular de Andalucía fija posición favorable a una migración ordenada y regulada «que ofrezca garantías tanto a quienes llegan como a la sociedad de acogida». El texto señala que la migración irregular, cuando es aprovechada por redes de tráfico de personas o vinculada al narcotráfico, genera inseguridad y explotación, y exige una respuesta decidida en origen, tránsito y destino. «Una inmigración bien gestionada es fuente de crecimiento económico y cohesión social», señala el texto, su advierte de que la integración es clave. «Aceptar los valores, respetar y cumplir las normas y compartir un marco de convivencia no significa renunciar a la identidad personal, sino asumir los valores de nuestra democracia».