El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de Juanma Moreno

El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de la nueva dirección de Juanma Moreno que saldrá elegida en el 17º Congreso del ... PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla. La provincia contará con dos vicesecretarios, uno más que hasta ahora, a los que se sumarán cuatro vocales malagueños en el comité ejecutivo regional con el que Moreno opta a la reelección al frente del partido.

Jacobo Florido, concejal en el Ayuntamiento de Málaga desde 2019, continuará como vicesecretario de Análisis Electoral, un puesto que ya venía desempeñando en los últimos años, siendo uno de los principales asesores de Moreno en materia sociológica y demoscópica. Raúl Jiménez, director de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), se incorpora como vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro, un área de nueva creación y con la que los populares quieren potenciar, al igual que en el gobierno de la Junta, las políticas de digitalización y nuevas tecnologías.

Junto a ellos, estarán como vocales Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral de la dirección nacional del PP y persona de confianza de Moreno; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, que en los últimos tiempos ha ido ganando peso político y visibilidad en la política autonómica y que además será la presidenta del Comité Asesor; y Juan Manuel Muñoz, actual secretario general de la Presidencia de la Junta y muy cercano al presidente andaluz.

De la Torre, Salado y Muñoz, en la junta directiva

La cuota malagueña en los órganos de dirección que se han dado a conocer en la tarde de este sábado, y cuya composición se ampliará en próximas reuniones, se completa con tres integrantes en la junta directiva del PP-A como miembros natos por los cargos institucionales que actualmente ostentan: Francisco Salado como presidente de la Diputación de Málaga y Francisco de la Torre y Ángeles Muñoz como alcaldes de la capital y Marbella, ciudades de más de 100.000 habitantes.

A ello se suma que el expresidente del PP de Málaga y exdiputado Manuel Atencia seguirá como presidente del Comité de Derechos y Garantías de los populares andaluces.

Ampliar De la Torre, Salado y Muñoz, de izquierda a derecha. sur

La principal incorporación provincial a ese núcleo duro es Raúl Jiménez (Málaga, 1977), un ingeniero de telecomunicaciones que durante doce años fue concejal en el Ayuntamiento de Málaga -donde asumió las áreas de Derechos Sociales y Medio Ambiente-. En 2019, con la llegada del PP a la Junta dio el salto a la política autonómica siendo nombrado director de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía para dos años después ponerse al frente de la ADA.

Manuel Atencia continuará como presidente del Comité de Derechos y Garantías

Continúa en el equipo de confianza del líder del PP Jacobo Florido (Málaga, 1977), licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y que es concejal de la capital desde 2019, donde lleva las áreas de Turismo, Recursos Humanos y el distrito de Puerto de la Torre; anteriormente fue durante dos mandatos diputado provincial, donde fue vicepresidente segundo.

En cuanto a los vocales malagueños, Bendodo, Navarro y España atesoran una amplia trayectoria política en puestos institucionales y orgánicos de primer nivel; la entrada más llamativa es la de Juan Manuel Muñoz (Málaga, 1968), licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y que en la anterior legislatura se incorporó a la Junta como Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, así como presidente de la Agencia Andaluza de la Energía y que en el actual mandato forma parte el equipo más cercano de Moreno en el Palacio de San Telmo.

Muñoz, de un perfil más técnico que político, es una persona de la máxima confianza de Moreno

Fuentes consultadas destacan que Muñoz tiene un perfil más técnico que político y que es una persona de gran confianza del actual presidente de la Junta de Andalucía.