Florido, Jiménez y España, de izquierda a derecha arriba, y Bendodo, Navarro y Muñoz, abajo. sur

El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de Juanma Moreno

Política. ·

Raúl Jiménez se incorpora como vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro y se mantiene Jacobo Florido al frente de Análisis Electoral, mientras que como vocales estarán Elías Bendodo, Patricia Navarro, Juan Manuel Muñoz y Carolina España, que será además la presidenta del Comité Asesor

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sevilla

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:04

El PP de Málaga gana peso en el núcleo duro de la nueva dirección de Juanma Moreno que saldrá elegida en el 17º Congreso del ... PP de Andalucía que se celebra este fin de semana en Sevilla. La provincia contará con dos vicesecretarios, uno más que hasta ahora, a los que se sumarán cuatro vocales malagueños en el comité ejecutivo regional con el que Moreno opta a la reelección al frente del partido.

