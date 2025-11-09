El PP de Málaga, entre el encargo de Juanma Moreno y el impulso a la maquinaria electoral

El PP de Málaga salió del Palacio de Congresos de Sevilla donde se ha celebrado el congreso andaluz del partido con la vista puesta en ... el encargo realizado por Juanma Moreno a su provincia y el impulso a la maquinaria electoral ante la cita autonómica con las unas del próximo año, a la que seguirá la celebración del congreso provincial para renovar la dirección y donde nadie duda de que Patricia Navarro optará a un segundo mandato como presidenta.

Precisamente Navarro ha sido la encargada este domingo de hacer balance de un cónclave del que los populares salen con «un nuevo impulso» para seguir trabajando «por y para los malagueños» desde la denominada 'vía andaluza' de «gobernar para todos, con moderación, diálogo, presupuestos y responsabilidad para planificar y ejecutar los proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos» y no caer en «la trampa de la crispación del PSOE».

«Los ciudadanos saben bien que nuestro contrato es con ellos, con el avance de Málaga y de Andalucía, y por eso nos eligen mayoritariamente frente al hombre de paja que es Pedro Sánchez, quien actúa al dictado de sus socios independentistas y separatistas relegando los intereses de malagueños y andaluces», ha subrayado.

«Subir una marcha más»

En esta línea, la presidenta de los populares malagueños, que esta mañana ha participado en la primera reunión de la nueva dirección del PP andaluz, ha destacado que que Juanma Moreno les ha pedido «subir una marcha más para que Andalucía y Málaga sean líderes en España pese a los obstáculos y agravios constantes del Gobierno de Sánchez a esta tierra».

«El PP es garantía de futuro porque nuestra interlocución es con la sociedad civil, con nuestros agentes sociales y económicos, quienes contribuyen a que sigamos construyendo, entre todos, esa Andalucía y esa Málaga del futuro que actualmente se ve frenada por la parálisis presupuestaria e ideológica impuesta por el Gobierno de Sánchez y (María Jesús) Montero», ha subrayado.

En el plano interno del PP, donde la provincia ha ganado peso en la dirección regional con dos vicesecretarios (Jacobo Florido al frente de Análisis Electoral y Raúl Jiménez en Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro), Patricia Navarro ha remarcado que la dirección provincial del partido asume la «gran responsabilidad» de este peso en la cúpula andaluza y es «un acicate para seguir desarrollando los proyectos que marcarán el progreso y el futuro de Málaga».

Asimismo Navarro ha felicitado a Juanma Moreno y ha destacado que la fuerza de la formación es «anteponer las siglas de Andalucía a la del partido», abundando en que «trabajar por los andaluces y los malagueños es presentar ocho presupuestos en ocho años, algo de lo que debería aprender María Jesús Montero».