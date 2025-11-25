Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio García Alcaína, en una imagen de archivo. R. I.

El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería

El actual diputado de Deportes está llamado a suceder al expresidente Javier Aureliano García, según determinó ayer la ejecutiva provincial

A. AMATE / N. ESCAMEZ

Almería.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El PP de Almería, tras verse la semana pasada ante una de las crisis más graves a las que ha tenido que hacer frente, reunió ... ayer a su Junta Directiva Provincial en Roquetas de Mar. Un encuentro que parece haber sido fructífero ya que en él se resolvieron de una tacada las dudas en torno a qué ocurrirá con las vacantes, nada desdeñables, dejadas tras las dimisiones de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, y Fernando Giménez, vicepresidente de la entidad provincial y vicesecretario de Organización del partido hasta el martes.

