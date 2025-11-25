El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería

El PP de Almería, tras verse la semana pasada ante una de las crisis más graves a las que ha tenido que hacer frente, reunió ... ayer a su Junta Directiva Provincial en Roquetas de Mar. Un encuentro que parece haber sido fructífero ya que en él se resolvieron de una tacada las dudas en torno a qué ocurrirá con las vacantes, nada desdeñables, dejadas tras las dimisiones de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, y Fernando Giménez, vicepresidente de la entidad provincial y vicesecretario de Organización del partido hasta el martes.

«Ningún proyecto político que merezca la pena pone a sus líderes por delante de la gente. Y este proyecto político no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora», pronunció el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ratificado por los suyos en este encuentro, al que asistieron también los presidentes provinciales del PP en el resto de provincias andaluzas.

Confirmó Fernández-Pacheco que José Antonio García Alcaína será el candidato para suceder a Javier Aureliano García como presidente de la Diputación. Natural de María, actualmente es diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud. Fernández-Pacheco quiso tener unas palabras «de agradecimiento a toda la corporación, que ha dado un ejemplo de responsabilidad, y al frente de la cual ha estado Ángel Escobar, presidente en funciones, a quien quiero agradecer sobremanera la labor que ha estado realizando», dijo.

García Alcaína será el nuevo presidente de la Diputación de Almería, institución de cuyo equipo de gobierno actual forma parte como vicepresidente quinto y diputado delegado de Deportes, Vida Saludable y Juventud. Alcalde desde el año 2019 del municipio de María, del que es natural, García Alcaína es técnico de Telecomunicaciones, experto en redes, comunicación y seguridad y en comunicaciones móviles.

Su trayectoria en la vida política almeriense ha estado vinculada desde sus inicios al PP, partido del que es presidente en la agrupación local de su municipio. Además, en la ejecutiva provincial de la formación ostenta el cargo de vicesecretario de Infraestructuras y Movilidad, según indican los datos publicados sobre su persona por la propia institución provincial de la que, en cuestión de días, estará al frente.

Por su parte, la defensa del alcalde del municipio almeriense de Fines ha presentado un recurso de nulidad tras su detención. «No es el momento de hablar», decía Rodrigo Sánchez a las puertas de la sede judicial el pasado jueves 20 de noviembre, tras declarar ante el juez. Ahora, su defensa considera vulnerable el procedimiento de detención que empleó UCO. Ante el criterio de los agentes a la hora de practicar el arresto, han presentado un recurso de nulidad al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de instruir el caso, abierto como una segunda fase del 'Caso Mascarillas'.