Podemos-IU planeaban presentar mañana la marca Adelante Andalucía

Teresa Rodríguez se llevó ayer un nuevo disgusto ante la negativa de Pablo Echenique a aceptar su propuesta de acudir a las elecciones andaluzas con la marca Adelante Andalucía. Estaba convencida de que tras ganar las primarias a la Presidencia de la Junta con el proyecto citado y de forma tan rotunda(con el apoyo del 75% de los inscritos), a la dirección nacional no le quedaba otra que aceptar lo que las bases han votado.

La negativa de Echenique abre de nuevo un escenario incierto en un proceso que este viernes iba a tener un evento importante. Las confluencias de Podemos, IU, y resto de fuerzas andalucistas iban a aprobar la marca y presentarla a los medios con anagrama y colores incluidos.

Sería un paso más del proceso de confluencia, pero de gran importancia. Los partidos andaluces se van de vacaciones esta próxima semana con el convencimiento de que a la vuelta, en septiembre, habrá convocatoria de las andaluzas. No hay mucho tiempo que perder. La bronca interna de Podemos está retrasando el proceso y la elaboración de las listas conjuntas. Las primarias de la confluencia no serán hasta finalizado septiembre, aunque aún no hay fecha. Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo concurrirán en una misma candidatura a las primarias conjuntas, presentándose como un tándem a las elecciones autonómicas.

En la primera quincena de septiembre, Rodríguez y Maíllo planeaban iniciar una nueva ruta por las provincias andaluzas para dar a conocer la marca Andalucía Adelante e intentar recabar adhesiones hasta sumar los 50.000 inscritos que se propusieron al anunciar el proyecto el pasado mes de junio en Sevilla.

El enfrentamiento aún latente con Madrid puede impedir continuar con la agenda prevista. Por lo pronto puede torpedear el acto de la puesta de largo de la marca.