Podemos urge a IU a elegir entre ellos y Sumar para concurrir en las elecciones andaluzas

Podemos urgió a Izquierda Unida en Andalucía a decantarse por ir junto a la formación morada o bien aliarse con Sumar para concurrir en ... coalición en las próximas elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo año.

Así lo puso de relieve ayer el secretario de Organización a nivel nacional y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, que instó a IU a elegir ya entre configurar alianzas electorales con Podemos o con Sumar, un proyecto que consideró un «fracaso» al resultar «perjudicial» para la izquierda alternativa al PSOE.

Pablo Fernández afirmó que «ha llegado el momento en el que IU tiene que elegir y tomar una decisión».

«Si IU en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos», sostuvo el dirigente morado.

También añadió que «IU tiene la opción de querer continuar con el proyecto Sumar, que creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país».

Desde Podemos se rechaza que Sumar pueda entrar en el proyecto de coalición que proponen par a la izquierda porque actualmente lo ven incompatible con la posición política que defiende su formación, que se ha distanciado de Yolanda Díaz a nivel nacional y del sector integrado en el Gobierno de Pedro Sánchez.

De esta forma, Podemos descarta crear un frente amplio y único de izquierdas que incluya a Sumar para ir de forma conjunta a las próximas elecciones andaluzas, al igual que en Extremadura donde se celebrarán los comicios el próximo diciembre.

El representante de Podemos insistió en sus críticas a Sumar «ya que allá donde está presente, como en el caso del Gobierno central, su postura es de subordinación al PSOE y la deriva es que los votos de la izquierda alternativa solo han servido para políticas conservadoras».