Podemos e IU consuman su marca electoral Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, ayer durante la presentación de la nueva marca Andalucía Adelante. :: efe Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo protagonizan la puesta de largo de la confluencia, para la que aún no han decidido las listas SUR SEVILLA. Sábado, 28 julio 2018, 00:12

Podemos e IU consumaron ayer la marca electoral de su confluencia en Andalucía con la presentación oficial del logo para las elecciones autonómicas y que, a pesar de las discrepancias con la dirección estatal, tiene como elemento principal el nombre Adelante Andalucía. El pulso mantenido entre las direcciones andaluza y estatal de Podemos por el nombre no ha evitado que la confluencia se presente con la marca Adelante Andalucía, que irá seguido del nombre de los partidos que la conforman, entre los que también están Equo, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, aunque todavía no se ha decidido cómo quedará la papeleta electoral. La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo ayer que se «agarra» a la puerta de confianza que abrió el secretario de Organización, Pablo Echenique, más allá de las discrepancias de los últimos meses, y aseguró que su vínculo no es con los «equilibrios internos y orgánicos», sino con las necesidades de los ciudadanos en un proyecto andaluz. «La autonomía no se mendiga, se ejerce», esgrimió Rodríguez, respaldada por el líder de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien admitió que la fórmula de Unidos Podemos a nivel estatal ha servido de «contramodelo» porque ellos han podido «cocinar a fuego lento» la confluencia en un momento mucho más ventajoso que cuando se forjó la coalición electoral para las generales.

El logo, con forma de doble 'A' de Andalucía y «adelante» y color «verde esperanza» de la bandera autonómica, pretende convertirse en una marca «transversal» que represente a una mayoría social.

Rodríguez, que aseguró que «nunca, en ningún caso» esta confluencia significa desvincularse de Podemos, garantizó que siempre trabajará con la mano tendida y que explicará «todas las veces que haga falta en Madrid, Bruselas o en la conchinchina» los motivos que le han llevado a participar en este proceso. Ha defendido que es un proyecto vinculado a una «responsabilidad histórica» con Andalucía que no pueden tener otros territorios del estado, ya que la región ostenta «las cifras más negras».

Alternativa al 'susanismo'

Adelante Andalucía se presenta como «una alternativa al susanismo» y no significa la disolución de ninguna de las partes, agregó Rodríguez. El nombre que aparecerá en la papeleta electoral no está definido todavía, pero irá junto a los logos de todas las formaciones que lo integran y, aunque se dejarán aconsejar, Rodríguez ya advirtió: «Quienes mejor podemos definir qué debe aparecer somos nosotros». Aun así, opinó que «lo importante no es el orden de las palabras» y eso se decidirá cuando se convoquen elecciones. Las primarias, cuyo reglamento se presentará en los próximos días, se celebrarán en septiembre y en ella darán el paso adelante «todos», según Rodríguez, para encabezar las ocho provincias.

También en septiembre se trabajará intensamente en el trabajo programático de la confluencia y en ofrecer «soluciones concretas». Por su parte, Maíllo indicó que este acuerdo puede ser un ejemplo para el resto de comunidades autónomas y destacó «el cocido de olla lenta, que es la que tiene un sabor a buen caldo» y que ha permitido que ahora esté «prácticamente todo acordado». «La 'A' es el inicio de algo ambicioso, ilusionante, que va a marcar los tiempos políticos de nuestra tierra», indicó el líder de IU, quien valoró que hoy la confluencia haya dado «un paso más» con un proyecto que ofrece «ilusión».