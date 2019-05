Podemos asegura que los resultados en Andalucía refuerzan la petición de unidad a la dirección nacional para cambiar el rumbo El responsable autonómico de política y comunicación de la formación morada JOSÉ LUIS PIEDRA Lunes, 27 mayo 2019, 17:27

Desde Podemos Andalucía se hacía autocrítica de los malos resultados obtenidos por el partido que lidera Pablo Iglesias en la contienda electoral del domingo, que arrojan una pérdida de apoyos continuada desde el descenso en las generales y que se ha agudizado ahora con las municipales y europeas. El consuelo de la formación morada es que en Andalucía se salvan los muebles, ya que se han obtenido los mejores resultados a nivel nacional, lo que refuerza la posición defendida desde la comunidad para potenciar la unidad en el partido como así se ha venido reclamando con insistencia a la dirección nacional.

Ésa es la conclusión que ponía sobre la mesa hoy el responsable de Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, que ve a Andalucía como el lugar para iniciar desde la responsabilidad el renacimiento del partido a nivel nacional argumentado su apelación a la unión necesaria para impulsar este camino. La exigencia de unión y cerrar filas en el seno de Podemos que se ha planteado desde Andalucía llevó incluso a la colisión con la dirección nacional de la líder andaluza y ahora de baja maternal, Teresa Rodríguez, muy crítica con los conflictos internos de la formación. Pablo Pérez puso de relieve el buen resultado cosechado en los lugares donde han concurrido en confluencia con IU, mucho mejores que en los sitios donde fueron por separado. No en vano, con Podemos e IU de la mano en estos comicios han logrado ser primer fuerza en 13 municipios andaluces más que en 2015, pasando de 43 consistorios a 56.

El dirigente andaluz de Podemos afirmó que es el momento de reflexionar de forma colectiva, sin señalar ni responsabilizar a nadie, para seguir trabajando desde la responsabilidad y la unidad en los próximos años para reforzar el proyecto y la marca Adelante Andalucía.

Sobre los posibles pactos y alianzas que puedan tejerse a partir de ahora en municipios y diputaciones, Pablo Pérez apeló a las aritméticas que han marcado el nuevo mapa electoral, aunque destacó que desde Podemos Andalucía se va a poner en el centro de todo las políticas no los sillones, por lo que advirtió no se va a entrar en los gobiernos a nivel municipal si no es a través de esas políticas en beneficio de la mayoría social como hasta ahora se ha venido planteando. Por ultimo, valoró el gran resultado obtenido en Cádiz, la única capital de provincia que mantiene el partido, que será todo un buque insignia y que se convertirá en el faro de esperanza desde el sur y el ejemplo a seguir.

No a la reunión de presupuestos

El responsable de Política y Comunicación de Podemos anunció también que el grupo parlamentario de Adelante Andalucía no se reunirá con el Gobierno andaluz para negociar el Presupuesto autonómico del 2019 sin conocer el documento completo, rechazando así la invitación trasladada desde el ejecutivo en coalición de PP-A y Ciudadanos.

Pablo Pérez fue tajante en su repulsa a este encuentro ya que desde este grupo no va a mantener reuniones de posturno y no se va a maquillar a la derecha del Ejecutivo andaluz, ya que sin saber las cifras y sin conocer el documento completo es una mera operación de marketing«, apostilló.