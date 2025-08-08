La población andaluza apenas aumenta y sólo por los inmigrantes

La población en Andalucía apenas ha aumentado a 1 de julio de 2025, con un total de 8.696.038 habitantes y un incremento ... de 8.290 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población se acercó a las 50.000 personas (48.788).

El pequeño crecimiento poblacional de Andalucía se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero y nacionalizadas, ya que el número de nacidas en España disminuyó. En concreto, se registraron 7.537.968 nacidas en territorio español, un -0,02%, y 1.158.070 en el extranjero, un +0,9%.

Del total de población en Andalucía, 4.419.473 eran mujeres, un 50,8%, mientras que 4.276.565 eran hombres. Por provincias, en primera posición se sitúa Sevilla, con 1.981.157, seguida por Málaga, con 1.798.265. Tras ellas, Cádiz, con 1.263.906; Almería contaba con 777.156 personas; Córdoba, con 770.692; Granada, con 647.715; Jaén, con 617.879, y Huelva, con 539.271.

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91%), Comunidad Valenciana (0,50%) e Islas Baleares (0,42%).