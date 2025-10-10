El PIB andaluz creció por encima de la media entre 2019 y 2024 con un alza del 9,4%

La buena marcha de la economía andaluza en el último lustro se reflejó ayer en la última publicación del Instituto de Estadística y Cartografía de ... Andalucía (IECA), que ofreció los datos revisados de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2024 con un crecimiento del 9,4%.

Este incremento en esos cinco años se sitúa por encima de la media del crecimiento del PIB nacional, cuatro décimas más, ya que en España solo avanzó el 9,2%. Los datos revisados por el Instituto de Estadística confieren dos décimas más de crecimiento al PIB andaluz respecto al avanzado en su momento, con lo que Andalucía logra culminar un ciclo de crecimiento económico que supone «un cambio de tendencia», según destaca la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Todos los años dentro de este periodo, la economía de Andalucía ha crecido por encima de la de España o, en su caso, ha sufrido una caída menor como ocurrió en 2020 por el impacto del covid-19, salvo en 2022 y 2023, cuando la sequía causó los mayores estragos en la agricultura. En el año 2022, la economía andaluza creció un 5,2%, frente al 6,4% que creció la española, por la mayor dependencia que tiene Andalucía del sector primario. Ya en 2023, el PIB aumentó un 2,3%, por encima de las previsiones iniciales, que eran del 1,9% y frente al 2,5% que creció España.

El resto de los años del ciclo, la economía andaluza siempre ha mostrado una mayor pujanza que la española, según estos datos. En 2019, Andalucía creció un 2,1%, frente al 2% de España. En 2020, la caída de la economía a causa de la pandemia covid y la crisis económica que la sucedió fue más contenida en Andalucía, retrocediendo un 10,4%, mientras que en el conjunto del país fue del 10,9%.

En 2021, Andalucía se recuperó de la crisis covid con mayor fortaleza que la economía de España, con un crecimiento del 7,2%, frente al 6,7% nacional. En 2024 Andalucía creció un 3,6%, tres décimas por encima de España.