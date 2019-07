«Lo peor de la herencia socialista es la corrupción, no se puede volver a repetir» Nieto hace un balance positivo de los seis meses de legislatura. :: sur Destaca el buen funcionamiento y solidez del Gobierno bipartito y el apoyo leal de Vox, que auguran una legislatura estable hasta 2023 José Antonio Nieto Portavoz parlamentario del PP JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Lunes, 29 julio 2019, 00:54

José Antonio Nieto, cordobés de Guadalcázar (1970), ha vuelto al Parlamento andaluz después de su primera etapa con un PP-A en la oposición y en la que compaginó dicha tarea durante varios años con la alcaldía de Córdoba, donde se curtió en la gestión y le sirvió para dar el salto a la política nacional y ocupar en los dos últimos años la Secretaría de Estado de Seguridad en Ministerio del Interior. De talante dialogante y moderación en las formas, presume de tener buenas relaciones con todos los grupos políticos y retorna en esta legislatura como portavoz con la difícil misión de defender al primer Gobierno de su partido en la historia autonómica y con la complejidad añadida de ser en coalición con Ciudadanos y de sustentarse además en el apoyo parlamentario de Vox. Todo un reto que le llena de pasión y responsabilidad.

-¿Qué balance realiza de los seis meses del nuevo Gobierno y de la actividad parlamentaria tras el cambio político histórico que se ha producido en Andalucía?

-Han sido seis meses productivos y útiles para Andalucía en los que se ha notado mucho que existe un gobierno diferente. Desde el grupo parlamentario tenemos la obligación ahora de crear un entorno legislativo adecuado para cumplir esos objetivos en el Gobierno y defenderlos.El debate parlamentario, pese a la crispación y las diferencias, ha sido saludable y con un nivel de diálogo muy alto con todos los grupos, lo que nos ha permitido acordar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria tras años de bloqueo y acordar los presupuestos para este año y 2020 con una mayoría bastante amplia.En materia legislativa estamos dando pasos para impulsar las nuevas leyes de familia y atención temprana y se han puesto en marcha planes de choque para reducir las listas de espera en sanidad y dependencia.

-Su papel parlamentario cambia radicalmente, ahora toca defender al Gobierno después de tantos años acostumbrados a hacer de oposición...

-Hemos vivido una transición mental absoluta para ver cumplido un sueño de llegar por primera a vez al Gobierno, lo que nos ha llenado de responsabilidad para poner en marcha todas las políticas que reclamábamos desde la oposición, donde la labor es más estándar, es mucho más compleja la tarea de defender al Gobierno y hay que tener argumentos sólidos para ello además de crear ese entorno favorable y adecuado para el ejecutivo. Estamos haciendo nuestra labor con total respeto al resto de grupos parlamentarios y no con las faltas que sufrimos nosotros y no vamos a caer en esa tentación. En el Parlamento hay también ahora un cambio y las cosas se hacen ahora de otra manera, con más diálogo.

-En este tiempo las críticas a la herencia recibida del socialismo ha sido un argumento recurrente, ¿cómo se aborda desde el arco parlamentario y ha habido algo positivo?

-La estamos abordando desde la más absoluta transparencia, contando lo que nos hemos encontrado e igual manifestamos que es un lastre en algunos casos y en otros que la situación ha sido positiva. Que Andalucía ha evolucionado y ha mejorado en estos estos 37 años es algo que nadie puede negar, pero también es verdad que este tiempo no se ha aprovechado lo suficiente como sí se ha hecho en otras comunidades que estaban mucho peor que Andalucía y han mejorado más rápidamente. Andalucía tiene un potencial que no se ha aprovechado lo suficiente.

-¿Qué considera lo peor de la gestión socialista?

-La corrupción. Y uno de sus errores más graves ha sido querer taparla incluso cuando se llega a unos niveles en los que era imposible ocultarla y de ahí los procesos judiciales eternos que estamos viviendo. Creían que esa gestión era compatible con medidas poco transparentes y egoístas y ése es el gran lastre que nos han dejado, más que su mala gestión. Es hora de aprender y hay que conocer con claridad lo que pasó para nunca más se repita, ya que también nosotros la hemos sufrido en otros territorios. Hay que cerrar esta etapa y que la Justicia actúe y los culpables paguen por ello, además de impulsar medidas que eviten que vuelva a ocurrir.

-¿Cómo ve al PSOE-A en la oposición, se ha adaptado a su nuevo rol?

-Susana Díaz está descolocada y no sabe cuál es su nuevo sitio en la oposición y eso está lastrando al PSOE, donde también hay personas que están de salida, aunque también hay mucha gente está implicada y con los que mantenemos una buena relación. Creo que hay una crispación muy forzada, cuando hablo con algunos socialistas me han llegado a decir que el presupuesto se parecía mucho al suyo de los últimos años. Creo que se ha buscado la minucia para la discrepancia en lugar de arrimar el hombro.

-¿Qué opinión tiene de Vox en su papel de socio parlamentario y las críticas de la oposición por su influencia en el Gobierno?

-Está siendo un socio duro pero leal, duro en lo que no comparte pero leal en lo que acuerda. Aunque el discurso de Vox puede ser dogmático a veces, sus planteamientos son mucho más moderados que otras fuerzas en su línea de Europa.

La oposición quiere utilizar a Vox como un espantajo con afán exagerado que llega a la caricatura, nos quieren presentar a Vox como las SS española, solo les hace falta pornerles un bigotillo hitleriano. Nada tienen que ver con el fascismo al que recurre la izquierda. Con Vox mantenemos muchos puntos de acuerdo, como el de los presupuestos de 2019 y 2020 que dan estabilidad a Andalucía, pero también tenemos nuestras diferencias.

-¿Cree que existe la brecha salarial? Hay quien la cuestiona y dice que hay que estudiarla

-Es absurdo negarla, existe e incluso en la propia Junta de Andalucía y eso que existen leyes para evitarla, pero tendremos que seguir trabajando en ello para conseguirlo en la práctica. La brecha salarial es una obviedad que tenemos que erradicar, como también la violencia de género.

-A propósito de la violencia de género, ¿qué piensa sobre los polémicos postulados de Vox en esta materia?

-Luchar contra la violencia de género no es de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de humanidad pura y lo que defiende cualquier persona, es intolerable el planteamiento tremendamente ideologizado de la izquierda en esta materia como ocurre también con el feminismo ideologizado, si eres feminista eres de izquierda y eso no es verdad. Son temas en los que luchamos todos de forma conjunta.

No vamos a cambiar nada en esta lucha, ni la terminología siquiera, para nosotros es sagrado. Vox nos propuso activar un teléfono también para atender también a los casos de violencia intrafamiliar y lo consideramos adecuado, pero no vamos a suprimir ni a cambiar nada en esta lucha.

-¿La reestructuración de los entes instrumentales acarreará despidos masivos como denuncia el PSOE?

-El PSOE está siendo una oposición suicida desde el punto de vista de la credibilidad política, no se va a despedir a 9.000 empleados públicos, creo que con el tiempo tendrán que explicar por qué han mentido. Lo que pasa es que estos trabajadores no pueden estar eternamente en un limbo, sin saber sobre su estabilidad o si han accedido a su puesto con todas las garantías legales. Hay que abrir un proceso de normalización y acabar con esa inestabilidad intolerable, los que cumplan los requisitos darle todos los derechos y los que no y es flagrante el enchufe no se va na mantener. Que esté tranquilo todo el que ha accedido de una forma legal.

«Discurso tópico y fácil»

-La oposición habla de privatización de servicios aprovechando esta reestructuración, ¿será así?

-Es un discurso tópico y fácil de que viene la derecha con las privatizaciones. Cuando yo llegué a la alcaldía de Córdoba en plena crisis en 2011 con una situación financiera dificilísima también decían lo mismo, pero al final todos los servicios municipales siguen siendo públicos y no se privatizó nada.

Pese a ello, no hay que demonizar la privatización porque no es mala per se, lo que es malo es utilizar ese discurso para meter miedo y en el ánimo del presidente de la Junta no está el privatizar ningún servicio público, pero tendremos que saber cómo están esos servicios y trabajar para garantizar su prestación en las mejores condiciones posibles.

-¿Cómo califica el estado de salud del Gobierno PP-Cs? ¿Hay gobierno hasta 2023?

-Por supuesto, se ha conseguido algo tan importante como crear un clima de estabilidad después de un cambio tan importante en una comunidad que ha estado gobernada 37 años por otro partido. Hacerlo además con serenidad y en tan solo seis meses. El Gobierno goza de un gran nivel de madurez y responsabilidad y hay una relación y un trabajo en equipo admirable, con gran complicidad y lealtad y sin diferencias y eso es muy positivo. También en el ámbito parlamentario con una relación inmejorable con Cs, con coincidencia plena en aspectos fundamentales. Con todo, hemos tenido momentos delicados durante los últimos procesos electorales, con la negociación de los presupuestos con Vox y con la constitución de los nuevos gobiernos locales y autónomos, pero hemos sabido superarlos.