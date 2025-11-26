Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de la Marea Blanca de Andalucía, Sebastián Martín Recio, interviene en el Parlamento. efe/ Julio Muñoz
Política andaluza

El Parlamento tramitará una ley de iniciativa popular en defensa de la sanidad pública

El Partido Popular vota a favor de la admisión de un proyecto impulsado por las Mareas Blancas y respaldado por la izquierda

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El Pleno del Parlamento de Andalucía tramitará una ley de defensa de la sanidad pública impulsada por las Mareas Blancas. El texto, presentado como Iniciativa ... Legislativa Popular, fue sometido este miércoles para su toma en consideración y a pesar de su contenido fuertemente crítico con la gestión del Gobierno andaluz contó con el voto favorable del Grupo Popular, mayoritario en la Cámara. También votaron a favor el PSOE y los tres grupos de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante-, mientras que Vox se abstuvo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  9. 9 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento tramitará una ley de iniciativa popular en defensa de la sanidad pública

El Parlamento tramitará una ley de iniciativa popular en defensa de la sanidad pública