El Parlamento reprueba a la ministra de Hacienda por el bloqueo de 1.350 millones El portavoz de Cs, Sergio Romero, promotor de la iniciativa que contó con el apoyo de PP y Cs. :: ep Es la primera vez que se acuerda en la Cámara una iniciativa así contra un miembro del Gobierno con el apoyo de PP, Cs y Vox JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Viernes, 11 octubre 2019, 00:01

El ambiente de precampaña electoral se respiraba ayer por todos los poros del salón de plenos del Parlamento andaluz, que adoptó un acuerdo histórico al reprobar por primera vez a un miembro del Gobierno estatal, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Todo ello por el bloqueo provisional del pago a Andalucía de 1.350 millones en concepto de las entregas a cuenta y la recaudación del IVA. Esta reprobación salió adelante con los votos de los grupos políticos que sustentan al Ejecutivo autonómico (PP-A, Cs y Vox) y contó con el rechazo del PSOE-A y la abstención de Adelante Andalucía.

La reprobación de la ministra fue una iniciativa de Ciudadanos a través de una proposición no de ley y fue defendida por su portavoz parlamentario, Sergio Romero, que consideró «una vergüenza la actitud de la ministra porque ha estado a la altura del cargo que representa», además de censurar «las decisiones arbitrarias que han sobrepasado la legalidad y el respeto al mentir conscientemente sobre este asunto y tener retenidos estos millones sin ningún motivo». Romero lamentó que el PSOE-A calle en este asunto porque solo quieren contentar a Pedro Sánchez y a Montero y con su silencio «solo están perjudicando a Andalucía».

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Carmen Céspedes dijo incluso que «si la votación hubiese sido secreta hasta algún diputado del PSOE-la hubiera apoyado porque Montero es totalmente merecedora de esta reprobación por su actitud cambiante ahora de ministra con respecto a cuando era consejera de Hacienda y clamaba por un cambio en la financiación».

Desde las filas socialistas, el diputado Felipe López aseguró que su partido está «extraordinariamente orgulloso» del trabajo de Monterotanto en su etapa como ministra como de consejera de Hacienda en el Gobierno andaluz. López reprochó a Cs que ahora repruebe a la ministra con la que ya pactó tres presupuestos de la comunidad cuando en la anterior legislatura la formación naranja apoyaba al ejecutivo socialista.

Reacción del PSOE

Según López, «la ministra ha hecho un ejercicio de responsabilidad frente a la irresponsabilidad del PP y Cs al plantear una solución en un escenario en el que no hay presupuestos del Estado y no había precedentes de cómo resolver el desbloqueo de las entregas a cuenta. A su juicio, toda esta polémica tiene su causa en el «bloqueo» de PP y Cs para que se conformara el Gobierno. Adelante Andalucía defendió su abstención por las decisiones desafortunadas y las políticas reprobables no solo de PSOE- y PP, sino también de Cs que no se sumó al acuerdo para pedir la mejora de la financiación en la pasada legislatura. Su diputada Inmaculada Nieto pidió una reflexión «porque esto no va de buenos y malos, sino de política».

Por último, el diputado de Vox Manuel Gavira censuró el uso de la financiación como elemento de presión y dijo que «el modelo fallido es del e las autonomías y no el de su sistema financiación».